Maltempo flagella l'Italia: allerta rossa in Sardegna e Abruzzo, mareggiata sul litorale romano. La situazione

Il maltempo si abbatte sull’Italia oggi, martedì 22 novembre 2022, colpendo con eccezionale violenza le regioni del centro sud e del nord est. A scatenare l’ondata di piogge torrenziali e temporali è l’influenza del ciclone Poppea, proveniente dalla Francia. Previste criticità idrogeologiche in diverse zone d’Italia, mentre in diversi comuni è stata imposta la chiusura delle scuole a scopo preventivo.

Allerta rossa su Sardegna e Abruzzo

La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per il maltempo in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria.

Violenti nubifragi e mareggiate sul litorale romano

Nel Lazio, il litorale romano è flagellato da un violento nubifragio che ha scatenato una delle mareggiate più imponenti degli ultimi tempi. Si sono osservate onde alte fino a tre metri che si sono abbattute sulle strutture balneari della zona, da Ostia fino alla costa a nord di Roma. A rischio la costa di Fregene sud, da tempo soggetta a gravi problemi di erosione.

Allagamenti e frane in Sardegna

Situazione critica anche in Sardegna, flagellata da nubifragi e sferzata da forte vento. C’è preoccupazione nel comune di Bosa, dove le strade cittadine si sono allagate e il sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta agli abitanti di soggiornare ai piani bassi delle case. Si sono verificati anche smottamenti e frane, come nel comune di Montrestra.

In Campania bloccati i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli

In Campania, il maltempo ha provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, causando l’isolamento di Ischia e Procida. Il vento ha sferzato l’area raggiungendo la velocità di 70/80 chilometri orari e generando onde alte fino a 4 metri.

Fonte foto: ANSA Il Castel dell’Ovo a Napoli circondato da violente onde

Precipitazioni e neve anche al nord

Nel comunicato della Protezione civile, si legge che violente precipitazioni sono previste per tutta la giornata di oggi anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intense nevicate sui settori alpini di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.