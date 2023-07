Madre e figlio trovati morti in casa a Barletta: mistero sui decessi, indagini in corso per stabilire le cause

Madre e figlio sono stati trovati nella loro casa di Barletta senza vita. I due cadaveri sono stati scoperti in una villetta a schiera, in via delle Belle arti 67, nel periferico quartiere Barberini.

Chi erano le vittime

Raffaella Angela Dimiccoli, 73 anni, e Michele Caporusso, 53: queste le generalità delle due vittime. Sul posto i carabinieri che indagano coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello.

Sul caso lavorerà anche Antonio De Donno, medico dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. L’uomo deceduto, secondo le prime notizie trapelate, avrebbe avuto una disabilità e problemi di salute. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Il 53enne è stato trovato con ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica.

Fonte foto: ANSA

In un’altra stanza è stato scoperto il corpo di sua madre, riversa su un fianco. A dare l’allarme per primo sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un’altra abitazione in campagna con l’altro suo figlio. Per i rilievi sono giunti nella villetta i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche.

Le parole della cognata: “Raffaella aveva bisogno d’aiuto”

“Ho saputo della notizia tramite social, non li sentivo da due anni”. Così Cristina Banescu, cognata della 73enne, come riferisce La Repubblica.

La cognata ha inoltre raccontato che non c’erano buoni rapporti familiari e che Raffaella Angela Dimiccoli aveva bisogno “di aiuto, non era in grado di fare da sola le faccende domestiche e il marito era sempre in campagna”.

Ed è proprio dalla campagna che sarebbe rincasato il marito della 73enne, assieme all’altro loro figlio, facendo la tragica scoperta dei due cadaveri.

Il vicino di casa: “Persone tranquille”

“Erano persone tranquille, li ho incrociati qualche volta. La donna, però, non si vedeva molto in giro”, ha dichiarato uno dei vicini di casa. Al momento, a proposito delle cause del decesso, nessuna ipotesi è esclusa