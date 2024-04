Luis Rubiales arrestato all'aeroporto di Madrid: di cosa è accusato l'ex presidente della Federcalcio spagnola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato dalla Guardia Civile, che lo ha prelevato all’arrivo all’aeroporto di Barajas a Madrid. Rubiales era proveniente dalla Repubblica Dominicana.

Cosa si sa sull’arresto di Luis Rubiales

La notizia dell’arresto è stata riportata dall’agenzia ‘ANSA’, che lo ha appreso da fonti della sicurezza citate da ‘Tve’.

Luis Rubiales è stato accolto allo sbarco da agenti dell’Unità centrale operativa della Guardia Civile, che gli hanno comunicato i capi di imputazione nei suoi confronti.

Rubiales è salito con gli agenti a bordo di un furgone diretto al tribunale di Majadahonda (Madrid), dove già nella stessa giornata di mercoledì potrebbe prestare dichiarazioni davanti al giudice istruttore dell’inchiesta sui contratti chiusi dalla Federcalcio spagnola negli ultimi 5 anni (durante la sua presidenza), che lo vede indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali.

Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito che l’ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) è interrogato in stato di fermo di polizia dagli agenti dell’Unità centrale operativa della Guardia Civile, che possono detenerlo per un massimo di 72 ore.

L’arresto di Luis Rubiales non sarebbe avvenuto per ordine della giudice istruttore del Tribunale di Majadahonda, che coordina l’inchiesta sulla presunta corruzione nei contratti chiusi dalla Rfef negli ultimi 5 anni, e che citerà l’indagato per l’interrogatorio nei prossimi giorni.

Fonte foto: ANSA

L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

Le perquisizioni in casa Rubiales

Gli agenti dell’Uco avevano perquisito la casa di Luis Rubales a Cordoba, in Andalusia, la scorsa settimana, sequestrando un’ingente documentazione. Lunedì hanno perquisito anche la sua residenza nella Repubblica Dominicana, dove hanno posto sotto sequestro i suoi telefoni cellulari e un tablet.

Luis Rubiales e il bacio a Jennifer Hermoso

Luis Rubiales era finito nell’occhio del ciclone per il bacio non consensuale che aveva dato alla calciatrice della Spagna Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria ai Mondiali di calcio femminili. In seguito alle pressioni ricevute, Rubiales si era dimesso a settembre da presidente della Federcalcio spagnola.

Durante la premiazione della Nazionale femminile spagnola ai Mondiali, Rubiales aveva baciato sulla bocca Hermoso senza che lei avesse dato il suo consenso. Inizialmente, in seguito alle critiche, Rubiales si era scusato. In seguito, però, aveva cercato di giustificare il suo gesto, attaccando chi lo aveva criticato.

Prima delle dimissioni di Rubiales, le calciatrici della Spagna avevano detto che non avrebbero giocato finché lui fosse stato presidente. Diversi membri dello staff tecnico della Nazionale si erano dimessi in segno di protesta.