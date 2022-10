Lucca, esplode una palazzina: persone sotto le macerie, la situazione attuale

A Lucca è esplosa una palazzina. La causa sarebbe una fuga di gas. I primi lanci di stampa parlano di tre persone sotto le macerie, una delle quali sarebbe stata estratta viva. Nel frattempo un’altra persona è stata individuata e sono in corso le operazioni di soccorso.

Esplode una palazzina a Lucca, la situazione

L’esplosione ha avuto luogo in una palazzina di due piani situata in località Torre, in via Per Camaiore.

Secondo le prime indagini, a provocare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas.

Fonte foto: TuttoCittà Lucca, via Per Camaiore: una palazzina di due piani è esplosa per una fuga di gas

Secondo il racconto dei testimoni, prima dell’esplosione si sarebbe sentito un boato poi degenerato in caos, con il coinvolgimento di almeno tre persone, una delle quali risulta ancora sotto le macerie.

Persone sotto le macerie

La prima persona ad essere estratta dalle macerie è una donna incinta, ferita ma che non ha mai perso conoscenza.

Una seconda persona sarebbe stata “individuata” ancora in vita. Si cerca, in queste ore, una terza persona.

Nell’esplosione sono rimasti coinvolte altre due persone che transitavano a bordo di un camioncino, raggiunte dai detriti della palazzina.