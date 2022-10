Torino, fuga di gas in una palazzina: esplode bombola, 5 feriti e famiglie evacuate. La situazione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un forte boato, causato dall’esplosione di una bombola in una palazzina, ha sconvolto le prime ore del mattino di domenica 16 ottobre 2022 a Carignano, in provincia di Torino. Il bilancio è di 5 persone ferite, tutte ricoverate all’ospedale di Moncalieri e fortunatamente non in gravi condizioni.

Esplode una palazzina, cos’è successo

Erano passate da poco le 7 del mattino quando una forte esplosione ha svegliato il vicinato a Carignano. In via Braida, infatti, dall’abitazione di un anziano si è innescata un’esplosione che ha portato a una forte onda d’urto che ha coinvolto l’appartamento dell’uomo e quello dei vicini.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sembra che dai primi accertamenti l’esplosione non sia avvenuta all’interno della bombola, ma a causa della fuoriuscita di gas che ha invaso l’aria circostante e, con una piccola scintilla, ha dato il via alla deflagrazione.

Feriti ed evacuati, la situazione

Lo scoppio, avvenuto poco dopo le 7 del mattino di domenica 16 ottobre, ha coinvolto tre appartamenti della palazzina di via Braida, a Carignano, che è stata dichiarata momentaneamente inagibile. A essere rimasti feriti sono un anziano di 82 anni, che ha subito delle lievi ustioni sul corpo, la famiglia dei vicini composta da padre, madre e due figli minorenni e ha portato al ricovero di un’altra donna, un’anziana, in stato di choc ma senza ferite rilevanti.

L’82enne si trova al Cto, mentre la famiglia è stata trasportata al Santa Croce di Moncalieri con varie contusioni, ma nessuno con gravi lesioni. A causa dell’inagibilità dell’edificio sono 15 le famiglie che sono state evacuate in mattinata.

Le indagini sull’esplosione

Dai primi accertamenti, come detto, sembra che l’esplosione sia stata provocata da una fuga di gas avvenuta dalla bombola dell’appartamento dell’82enne. La bombola si trovava nel balcone, ma non è chiaro cosa abbia provocato la perdita e, successivamente, l’esplosione.

Sull’accaduto stanno lavorando i vigili del fuoco e gli inquirenti che hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Carignano che, per fortuna, non ha provocato l’ennesima tragedia.

Giorgio Albertino, sindaco del paese Torinese, ha spiegato: “Quando mi hanno chiamato c’era preoccupazione perché una situazione del genere poteva far pensare di avere delle persone ferite gravi o decedute. Abbiamo avuto un bilancio leggero, è andata bene. Il palazzo ha avuto problemi importanti, stiamo cercando di sistemare gli evacuati come possibile. Da come è messo il palazzo, però, sembra che i tempi per il loro rientro a casa non saranno brevi“.