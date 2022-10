Irlanda, devastante esplosione in una stazione di servizio: 7 morti e decine di feriti, la situazione

Sono sette le vittime accertate a seguito di una devastante esplosione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre in una stazione di servizio di Creeslough, nella contea di Donegal, in Irlanda. Un botto che ha gravemente danneggiato, oltre alla stazione di servizio, anche un minimarket e alcuni edifici adiacenti.

Sconosciute, al momento, le cause dell’esplosione, ma secondo un consigliere comunale – John O’Donnell – si tratterebbe di una fuga di gas.

Micheál Martin, Taoiseach (capo di governo) della Repubblica d’Irlanda, ha affermato che la nazione è in lutto per ciò che è successo a Creeslough, e si è detto “distrutto” dalla portata della tragedia.

“È assolutamente devastante e piuttosto scioccante” ha sottolineato.

I soccorritori stanno lavorando incessantemente dal pomeriggio di venerdì 7 ottobre.

“La ricerca e il recupero di ulteriori vittime continuano. Otto persone sono state trasferite in ospedale per cure mediche” hanno dichiarato i Vigili del fuoco.

Terrible heartbreaking News this morning #Creeslough

7 dead, 8 in hospital and still a number missing.

Thoughts, prayers and love for their heartbroken and worried families💔🙏

Admiration for the Donegal and Derry emergency crews doing amazing work in awful circumstances pic.twitter.com/aAVH8Ddnfs

— Martina Anderson Sinn Féin (@M_AndersonSF) October 8, 2022