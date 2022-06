Irlanda, coppia di anziani trovati morti in casa: il decesso risale a un anno e mezzo fa

Una storia tristissima quella che arriva dall’Irlanda e che ha come protagonisti due sfortunati anziani, che si chiamavano Nicholas e Hilary Smith.

Coppia di anziani trovati morti in Irlanda, i corpi erano in avanzato stato di decomposizione

I due sono stati trovati morti a Cloneen: i corpi erano in avanzato stato di decomposizione. I decessi infatti risalivano a un anno e mezzo fa, quindi ai primi mesi della pandemia di Covid 19.

Hilary Smith e Nicholas Smith, 81 e 71 anni, vivevano in un casolare di campagna Cloneen, Irlanda. Nonostante le automobili parcheggiate sul retro dell’abitazione, i vicini hanno detto di aver pensato che i due anziani avessero traslocato: un segnale, forse, che i rapporti tra gli Smith e il vicinato erano tutt’altro che frequenti.

Ai media i vicini hanno descritto i coniugi Smith come educati ma molto riservati.

Hilary e Nicholas Smith morti da 18 mesi in casa: si indaga sulle ragioni dei decessi, cosa sappiamo

Si indaga sulle ragioni della morte della coppia di anziani: di ipotesi non ce ne sono molte, ma l’autopsia, che è già stata predisposta, potrebbe fornire alcuni dettagli significativi.

Una possibilità è che marito e moglie abbiano entrambi contratto il coronavirus, e che l’infezione sia stata fatale per tutti e due.

Deceduti in un casolare a Cloneen, il vicino che ha dato l’allarme aveva notato la presenza delle auto sul retro dell’abitazione

Nonostante la generale convinzione che i due avessero traslocato, una convinzione alimentata dal fatto che, ai vicini, la coppia aveva comunicato l’intenzione di lasciare Cloneen, nonostante questo, dunque, uno dei vicini ha deciso di avvisare la polizia affinché effettuasse un sopralluogo.

Le ragioni dello stato di allarme, via via maggiore con il passare dei mesi, dipendevano, a detta di chi ha avvisato le forze dell’ordine, nello stato di abbandono della casa, unito al fatto che le automobili erano proprio nei pressi dell’abitazione, sul retro.

Le forze dell’ordine, accorse sul posto, hanno quindi effettuato un controllo: da qui la macabra scoperta. I corpi dei due anziani in avanzato stato di decomposizione. Quello di lui si trovava in camera da letto. La moglie invece era in soggiorno.