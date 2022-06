Brescia, auto si ribalta e prende fuoco: nell'incidente perde la vita un giovane di 31 anni

Tragico incidente a Lumezzane, provincia di Brescia. Ha perdere la vita a bordo di una vettura è stato un giovane di 31 anni.

Incidente a Lumezzane, vittima un giovane di 31 anni: la dinamica secondo le prime ricostruzioni

Lo schianto è avvenuto nella giornata di ieri, a Lumezzane, circa 22mila abitanti nella provincia di Brescia, quando mancava poco alla mezzanotte. L’auto della vittima ha preso fuoco dopo essersi ribaltata: nessuna speranza per il guidatore.

La dinamica, secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, sarebbe la seguente: il conducente dell’auto finita in fiamme stava guidando a velocità molto elevata, nonostante la pioggia e l’asfalto sdrucciolevole a causa delle condizioni atmosferiche.

Il 31enne avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo e l’auto si sarebbe schiantata contro un muro, in prossimità di alcune tubazioni del gas, rovesciandosi a causa dell’impatto e poi venendo avvolta dalle fiamme.

Auto in fiamme in provincia di Brescia, a bordo anche tre ventenni. L’arrivo dei carabinieri: cosa è successo

A bordo del veicolo c’erano in tutto quattro persone, di cui tre ventenni, che hanno scampato il peggio.

I carabinieri hanno notato l’elevata velocità del veicolo, ma non avrebbero neanche avuto il tempo di intervenire: subito dopo l’avvistamento, l’utilitaria si sarebbe schiantata, tra piazzale Europa e via Brescia a Lumezzane, prendendo fuoco.

Insieme ai carabinieri, che sono stati i primi a intervenire e avvisare i soccorsi medici, sono successivamente accorsi sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e hanno poi estratto il corpo della vittima dall’abitacolo del veicolo distrutto dal fuoco.

31enne di Villa Carcina perde la vita in uno schianto: quali sono le condizioni dei sopravvissuti. Il più grave ha riportato estese ustioni

Il 31enne che ha perso la vita era originario di Villa Carcina, circa 10mila abitanti in provincia di Brescia. I ventenni invece sono tutti residenti nelle zone tra Villa Carcina e Sarezzo, circa 13mila abitanti in provincia di Brescia.

Lievi le ferite riportate da due ventenni in seguito all’incidente, il terzo under 30 ha tuttavia riportato estese ustioni, ed è tra i sopravvissuti quello in condizioni peggiori. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.