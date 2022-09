Esplosione a Palestro: tenta il suicidio con il gas dopo il messaggio alla figlia, feriti i vicini e i cani

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La forte esplosione avvenuta nella serata di sabato 17 settembre in una palazzina di Palestro, comune di 1.700 abitanti in provincia di Pavia, sarebbe stata provocata da un tentativo di suicidio.

Esplosione a Palestro, in provincia di Pavia: cosa l’ha causata

Un uomo di 44 anni avrebbe cercato di togliersi la vita saturando il proprio appartamento di gas, probabilmente utilizzando una bombola di Gpl.

L’intenzione sarebbe stata quella di morire di soffocato. Tuttavia, prima che le esalazioni potessero ucciderlo, una scintilla avrebbe innescato lo scoppio.

Intervento nella notte a #Palestro (PV) per l’esplosione di gas da una bombola di gpl che ha coinvolto due appartamenti confinanti: tre le persone ferite soccorse dai #vigilidelfuoco #18Settembre pic.twitter.com/aNnYF9gfpm — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 18, 2022

L’uomo voleva suicidarsi: ha mandato un messaggio alla figlia

Il 44enne è ora ricoverato in condizioni gravi al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasportato in elisoccorso, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Prima di provare a compiere l’estremo gesto, l’uomo avrebbe inviato un messaggio vocale su WhatsApp alla figlia, annunciandole cosa avrebbe fatto di lì a poco.

Feriti anche due vicini di casa e i due cagnolini dell’uomo

Sono rimasti coinvolti e lievemente feriti nell’esplosione anche due vicini di casa, una coppia di 71 e 60 anni, subito soccorsi mentre erano in stato di shock.

Sia l’appartamento dove è avvenuta l’esplosione sia quello dei due coniugi sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco, intervenuti subito sul posto.

Nella casa dell’uomo sarebbero stati presenti anche due cani di piccola taglia, anch’essi feriti, portati in salvo dai pompieri.

Grande spiegamento di forze a Palestro dopo l’esplosione

Giuseppe Cirronis, primo cittadino di Palestro, ha dichiarato che la situazione è rientrata dopo alcune ore di interventi, con uno spiegamento di forze incredibile.

Sul posto si sono subito recati infatti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco del comando di Pavia, con un’autoscala, quelli di Vigevano, i pompieri volontari di Robbio e una squadra del comando provinciale di Vercelli.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i dovuti accertamenti per risalire alle cause dell’incidente, scoprendo i messaggi inviati dall’uomo.

“Provvederemo nei prossimi giorni a mettere in sicurezza l’area, probabilmente demolendo l’abitazione che è esplosa”, ha aggiunto il sindaco della cittadina, parlando con il Corriere della Sera mentre si trovava sul luogo dell’esplosione.