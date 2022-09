Pavia, esplosione in una palazzina a Palestro: ferite tre persone, una è gravissima

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una violenta esplosione si è verificata nella tarda serata di sabato in una palazzina di due piani a Palestro, in provincia di Pavia. Tre le persone rimaste ferite a causa della deflagrazione: una è stata portata all’ospedale in gravissime condizioni.

Esplosione in una palazzina a Palestro

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di sabato 17 settembre nel comune di Palestro (Pavia), nella Lomellina, ai confini con la provincia di Vercelli.

L’esplosione, riporta Ansa, si è verificata all’interno di una palazzina di due piani ed ha coinvolto due appartamenti adiacenti. A provocare lo scoppio, stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata una bombola di Gpl.

Tre i feriti, uno in gravissime condizioni

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con le ambulanze e squadre dei vigili del fuoco dei comandi provinciali di Pavia e Vercelli con un’autoscala. Sono tre le persone rimaste ferite nell’esplosione.

Uno dei feriti è in gravissime condizioni: è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’eliambulanza. Meno gravi le altre due persone, ma anche per loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Coinvolti nell’esplosione anche due cani di piccola taglia, che si trovavano nell’appartamento che ha riportato i danni maggiori.

Le indagini

È soprattutto uno l’appartamento più danneggiato, quello dove sarebbe avvenuta l’esplosione. Dopo le verifiche però tutta la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente. Stando ai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata molto probabilmente provocata da una bombola di Gpl.