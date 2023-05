Lite degenera in omicidio a Varago, 17enne muore accoltellato: coinvolti due minorenni, si cercano complici

Una lite degenerata in un accoltellamento a Varago di Maserada, in provincia di Treviso. Queste le prime notizie sull’omicidio consumatosi oggi, giovedì 11 maggio, ai danni di un ragazzo di 17 anni ucciso di fronte alla sua abitazione. I carabinieri hanno fermato tre giovani, due minorenni e un maggiorenne, ma altre persone potrebbero essere coinvolte nel fatto di sangue.

Omicidio a Varago, muore 17enne

Le dinamiche della vicenda sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Come ricostruisce ‘Il Gazzettino’, intorno alle 18 di giovedì 11 maggio un 17enne è stato ucciso a Varago a seguito di una lite per futili motivi in via Primo Maggio, nei pressi dell’Hotel Ristorante Dotto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Terribile omicidio a Varago. Un 17enne è morto dopo essere stato accoltellato a seguito di una lite

All’arrivo dei genitori sul luogo dell’omicidio – scrive ‘Tribuna di Treviso’ – la madre ha cominciato a gridare il nome del figlio.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono subito intervenuti i militari dell’Arma e i sanitari del Suem 118, ma il ragazzo era già morto.

I carabinieri hanno interrogato due minorenni e un maggiorenne, che sono stati accompagnati in caserma. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’omicidio e sui motivi della lite.

Le persone coinvolte sono tutte di origine marocchina come la vittima, Aymen Adda Benameur, studente dell’istituto Besta di Treviso.

I militari sono alla ricerca di altre persone che potrebbero aver avuto un ruolo nella morte del 17enne.

Secondo ‘Rai News’, alcuni testimoni avrebbero visto un gruppo di persone fuggire poco dopo l’episodio.

La tragedia di Stoccarda

Il 7 maggio un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato e ucciso a Stoccarda.

La vittima è stata aggredita da un 51enne che è stato subito arrestato. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne sarebbe intervenuto per difendere un’amica durante un litigio con il suo aggressore, quindi quest’ultimo avrebbe estratto il coltello colpendo mortalmente il ragazzo.

Le autorità locali sono al lavoro per risalire alle origini della lite degenerata in omicidio. Appresa la notizia, i genitori della vittima sono partiti per la Germania per le formalità di rimpatrio della salma.

I funerali si terranno a San Vito dei Normanni, paese d’origine dell’italiano ucciso a Stoccarda.