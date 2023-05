Un italiano di 25 anni ucciso a coltellate a Stoccarda, cercava di difendere un'amica. Arrestato un uomo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un ragazzo italiano di 25 anni è morto a Stoccarda, in Germania, in circostanze ancora da chiarire. Il giovane sarebbe stato ucciso a coltellate al culmine di una lite da un 51enne, che è stato arrestato dalla polizia. Il 25enne sarebbe intervenuto per difendere un’amica.

Chi è il giovane italiano ucciso a Stoccarda

Come riporta Repubblica, l’omicidio risale a domenica 7 maggio, ma la famiglia lo ha reso noto solo nella giornata di oggi, giovedì 11. La vittima è un ragazzo pugliese di 25 anni, Vito Barnaba.

Originario di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, il giovane si era trasferito da circa tre anni a Stoccarda in Germania, dove lavorava come operaio in uno stabilimento automobilistico.

La lite e l’omicidio

Da quanto emerso, l’omicidio è avvenuto domenica scorsa al termine di una lite scoppiata all’interno dell’abitazione di un uomo di 51 anni di origine siriana. Insieme ai due in casa c’era anche una ragazza, sarebbe stata lei a chiamare i soccorsi dopo l’accoltellamento.

Il 25enne italiano sarebbe intervenuto proprio per difendere l’amica, quindi la lite e le coltellate mortali inferte dal 51enne. Come riporta Brindisi Report, la giovane sarebbe l’ex fidanzata di Barnaba, anche lei trasferitasi nella città tedesca. Sarebbe stata lei ad informare i genitori del giovane di quanto successo.

Arrestato un 51enne

Il 51enne è stato arrestato dalla polizia tedesca, sono ancora in corso le indagini per ricostruire le cause alla base della lite e dell’accoltellamento.

I genitori del ragazzo sono partiti per la Germania subito dopo aver appreso la notizia per organizzare il rimpatrio della salma. I funerali si dovrebbero tenere all’inizio della prossima settimana a San Vito dei Normanni.