Letizia Moratti in versione food blogger, sui social spiega come fare una torta senza zucchero: il video

Nella sua carriera è stata sindaca, ministra, assessora, vicepresidente regionale e presidente Rai. Ora, in occasione delle festività natalizie, Letizia Moratti si è improvvisata anche food blogger, postando un video sui social in cui spiega come fare una torta al cioccolato “senza zuccheri”. L’ex sindaca di Milano, candidata alla presidenza della Lombardia con il Terzo polo alle prossime regionali, l’ha chiamata “torta Stella”, in onore di una sua ospite “che non può mangiare zuccheri”.

Letizia Moratti spiega come fare una torta senza zucchero

“Questa sera a cena ospito Stella, una mia carissima amica che non può mangiare zuccheri. Per lei ho preparato una torta senza zucchero al cioccolato con marmellata di frutti di bosco, e, in suo onore, l’ho chiamata torta Stella“, spiega Moratti.

Nei commenti al video Letizia Moratti ha poi postato l’intera ricetta, con gli ingredienti necessari, le dosi e il procedimento.

La ricetta di Letizia Moratti: il video