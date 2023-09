Leonardo Bonucci fa causa alla Juventus: chiesto risarcimento per danni d'immagine e di natura professionale

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dente avvelenato. Leonardo Bonucci, colonna della Juventus per una decina abbondante di anni, è stato ceduto nelle ultime ore di mercato in Germania, all’Union Berlin. Un trasferimento inevitabile, dato che il calciatore era stato messo ai margini della rosa dal club, non ritenendolo più funzionale. Il difensore, che ha scelto la Bundesliga per non uscire anche dal giro della (nuova) Nazionale di Luciano Spalletti, se l’è legata al dito e ha trascinato i bianconeri in tribunale, chiedendo un risarcimento per danni d’immagine e di natura professionale.

La richiesta di risarcimento

Leonardo Bonucci ha incaricato i suoi legali di chiedere un risarcimento alla Juventus.

Il calciatore – come riportato da La Gazzetta dello Sport – contesta la mancanza di adeguate condizioni di allenamento e di preparazione messe a disposizione della Juventus nel corso del precampionato, una volta deciso che questi non rientrasse più nei piani.

Fonte foto: ANSA Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Leonardo Bonucci

Di fatto, al difensore non sarebbe stato concesso di allenarsi col resto del gruppo, nemmeno di frequentare gli stessi spazi.

Il club gli aveva concesso di allenarsi la sera, in orari diversi da quelli dei compagni, negandogli l’accesso a palestra, piscina e ristorante.

Un trattamento anomalo, secondo i legali di Bonucci, che avrebbe causato al loro cliente danni di natura professionale e di immagine.

L’eventuale somma devoluta all’ospedale pediatrico

Bonucci non ha trascinato la Juventus in tribunale per soldi, ma per una questione di principio.

Lo dimostra il fatto che l’eventuale somma scaturita dalla richiesta di risarcimento sarà devoluta a Neuroland, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e Live Onlus, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni.

Insulti sui social

Il gesto di Leonardo Bonucci ha scatenato un dibattito social tra i tifosi.

Su Instagram, sotto la foto dei figli al loro primo giorno di scuola, c’è chi lo attacca: “Bambini splendidi. Tu Bonucci invece sei una m****. Vie legali contro una squadra che ti ha dato tutto e ti ha fatto capitano pure dopo la tua porcata di andare al Milan. Fai veramente schifo. Per noi juventini non sei niente. Il nulla cosmico. Ricordalo”.

Oppure: “Da interista sei proprio un pezzo di m****, la Juve ti ha ripreso dopo il comportamento di m**** e tu ci riprovi pure a f******. Ma figlio di p****** si nasce“.

E ancora: “È così che tratti il club che ti ha fatto crescere per anni? Mi sono detto che è diventato sano di mente dopo il ritorno da Milano, ma mi sbagliavo. Mi hai disgustato, patetico”.

C’è comunque chi è dalla parte del giocatore: “Fai bene a far causa, il mobbing se lo mettessero in quel posto“.