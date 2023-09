Juventus in vendita dopo la presidenza di Andrea Agnelli? La reazione di Exor e del titolo quotato in Borsa

La Juventus potrebbe essere venduta: a sostenerlo è l’edizione odierna de ‘Il Giornale’, che titola “Juventus in vendita“. Ma come stanno davvero le cose?

“Juventus in vendita”: il retroscena

Secondo quanto scrive ‘Il Giornale’, “la cessione non ha alternative“. L’articolo sottolinea che la Juventus “non è soltanto una squadra di calcio”, bensì è anche “il distintivo sportivo degli Agnelli”, ma precisa anche che “Torino non è più al centro degli interessi degli Agnelli”.

Nell’articolo si spiega che l’ipotesi della vendita della Juventus è “sempre più verosimile” perché Exor, cioè la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera, “non vuole più addossarsi l’impegno di sovvenzionare il club”. Il quotidiano ha reso nota anche la cifra di vendita: il valore base sarebbe stato fissato a “non meno di un miliardo e mezzo“.

Fonte foto: ANSA Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus.

La reazione di Exor

Non è tardata ad arrivare la reazione di Exor: come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, un portavoce della holding della famiglia Agnelli ha fatto sapere che “le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento“.

Le conseguenze in Borsa

La smentita di Exor in merito alle indiscrezioni de ‘Il Giornale’ sulla possibile vendita della Juventus ha avuto effetto anche in Borsa: alla riapertura dei mercati, in seguito alla nota di Exor, il titolo della società bianconera è “rimbalzato” facendo registrare un +2,3%.

La situazione attuale in casa Juventus

A tre giornate dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024, la Juventus si trova a quota 7 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e un pareggio. In questa stagione, la squadra allenata da Massimiliano Allegri non disputerà le coppe europee, in seguito alla decisione della Uefa di escludere il club bianconero dalla Conference League in relazione al procedimento volto alla verifica del rispetto del framework regolamentare UEFA.

A tal proposito, il presidente Gianluca Ferrero aveva commentato a luglio: “Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni. Tuttavia, abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio”.