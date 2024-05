Tempesta solare venerdì 10 e sabato 11 maggio: quali saranno gli effetti e cosa si vedrà dalla Terra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una forte tempesta solare investirà la Terra nella giornata di sabato 11 maggio. Gli effetti del fenomeno, che potrebbero già cominciare a manifestarsi con intensità ridotta entro la serata di venerdì, coinvolgeranno i dispositivi elettrici ed elettronici.

La tempesta solare di sabato 11 maggio

Secondo lo statunitense Noaa, National oceanic and atmospheric administration, l’attesa tempesta solare sarà di livello G4 (severo), il secondo più alto nella scala.

La tempesta geomagnetica porterà un effluvio di raggi cosmici come conseguenza di 4 diverse eruzioni di massa coronale avvenute fra l’8 e il 9 maggio. Si tratta di violente esplosioni di plasma solare e campi magnetici dalla corona del Sole.

I possibili effetti

Si prevedono possibili effetti sulla rete elettrica, sui dispositivi Gps, sui satelliti, sui veicoli spaziali e nelle comunicazioni radio nelle zone più esposte al Sole. Aumenta inoltre la possibilità di assistere ad aurore boreali a basse latitudini. Secondo gli scienziati, gli effetti attesi sulle cose e sulle attività umane non saranno tali da destare allarme.

La tempesta solare è dovuta all’attività di un gruppo di macchie solari (AR3664) la cui estensione è pari a 200.000 chilometri, circa 16 volte le dimensioni della Terra. Le sue dimensioni colossali la rendono visibile anche ad occhio nudo (previo utilizzo di dispositivi di protezione onde evitare danni irreversibili alla vista).

L’Ansa ha raccolto il parere di Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, secondo il quale “la tempesta potrà iniziare già oggi e proseguirà poi nella giornata di domani. Ma l’attività solare si manterrà intensa anche nel prossimo periodo, ci stiamo avvicinando al picco”.

I precedenti

Nell’estate del 1859, l’enorme gruppo di macchie solari di Carington provocò incendi in alcuni uffici del telegrafo e innescò aurore vicino all’equatore.

Un altro evento degno di nota si registrò nella regione del Québec, in Canada, nel marzo del 1989 quando una tempesta solare particolarmente incisiva causò una serie di black out. Molte persone rimasero al buio per diversi giorni.

Nel 2022 una tempesta solare distrusse 40 satelliti dell’azienda Space X di Elon Musk. A marzo 2024 si verificò un evento gemello rispetto a quello atteso per il 10 e 11 maggio: la tempesta solare di classe G4 non ebbe effetti particolari, a parte aurore visibili in Nuova Zelanda.