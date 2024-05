Il dolore dei genitori di Alessandro Venturelli ospiti a Verissimo: il ragazzo è scomparso a Sassuolo nel 2020

Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e non ancora ritrovato, sono tornati a parlare del loro dramma e della loro battaglia in diretta televisiva, intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo.

Il dramma dei genitori di Alessandro Venturelli

Silvia Toffanin, durante la puntata del programma Mediaset Verissimo di domenica 12 maggio, ha intervistato Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli, scomparso misteriosamente dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020.

La madre Roberta, criticando fortemente il sistema di ricerche, ha sottolineato che “non serviva cercare un corpo dopo una settimana, bisognava cercarlo ancora vivo”.

Il mistero del ragazzo scomparso a Verissimo

I genitori di Alessandro Venturelli hanno raccontato: “Noi viviamo per trovarlo”, mentre la madre, Roberta Carassai ha poi aggiunto: “Mio figlio ha il diritto di essere aiutato“.

“Alessandro non ci avrebbe mai fatto soffrire in questo modo, mai. Ci deve essere qualcosa che deve portarci ad avere un indizio, una pista, finché non si trova bisogna prendere in considerazione tutta la sua vita, tutti gli aspetti, perché hanno aperto un fascicolo per allontanamento volontario con tutto quello che noi abbiamo detto?” si sono chiesti i genitori del giovane scomparso, intervistati da Silvia Toffanin.

La richiesta: un ordine di indagine europeo

Ospiti di Verissimo, i genitori di Alessandro Venturelli hanno inoltre chiesto un ordine di indagine europeo.

“Lui era di una fragilità estrema in quel momento, sicuramente aveva bisogno di aiuto, come sicuramente ha bisogno di aiuto adesso, e noi siamo sempre impotenti” hanno osservato.

“Tutto quello che possiamo fare noi lo facciamo, anche questo ordine di indagine europeo che noi chiediamo con tanta forza, lui ha fatto ricerche in Olanda 3 giorni prima di andare via”, ha ricordato Roberta Carassai.

I genitori chiedono che il caso della scomparsa del figlio non venga archiviato.

“Riteniamo che lì ci sia qualcuno che in qualche modo lo abbia indotto a fare una scelta”, ha dichiarato a Verissimo il padre, ricostruendo gli ultimi istanti passati con il figlio prima della misteriosa scomparsa.

“Il sistema per gli scomparsi non funziona, ma non lo dico io che sono la mamma di uno scomparso, ogni caso dimostra che le cose non vanno come devono andare” ha osservato la madre di Alessandro.