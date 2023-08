Ladro entra in casa ad Ancona e 12enne lo fa arrestare: la chiamata alla mamma mette in salvo i nonni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una 12enne ha fatto arrestare un ladro che si era intrufolato nella casa in cui lei e i genitori vivono con i nonni ad Ancona. La ragazzina, che non si è fatta prendere dal panico una volta visto il malvivente, ha chiamato la mamma che ha allertato subito le forze dell’ordine, mettendo in salvo i nonni che non si erano accorti di nulla.

12enne salva i nonni

L’episodio è avvenuto nella mattina di mercoledì 16 agosto ad Ancona, quando la 12enne si trovava da sola in casa con i nonni, che abitano al piano di sotto. Il ladro, che si è riuscito a intrufolare rompendo una porta-finestra, ha fatto visita (indesiderata) proprio in casa degli anziani che però non si sarebbero resi conto di nulla.

Ad avvertire invece i rumori sospetti è stata proprio la ragazzina, che ha visto il ladro e non si è fatta prendere dal panico. Dopo essere corsa a rifugiarsi in bagno, la giovane si è aggirata in casa cercando di non fare rumore per non farsi notare dal ladro e, una volta raggiunti i nonni, li ha avvertiti e ha preso il cellulare.

La chiamata alla mamma

Il telefonino, che non aveva con sé in bagno, è servito alla 12enne per fare la chiamata più importante, quella alla mamma che è stata subito avvertita del pericolo. “Mamma, c’è un ladro in casa“, ha detto la giovane, con la donna che ha subito chiamato il 112. Poi si è precipitata in casa.

Al suo arrivo i carabinieri erano già sul posto, col ladro sotto braccio e ammanettato. E un sospiro di sollievo per la mamma, così anche per la 12enne e per i nonni che sono scampati a un grosso spavento.

Ladro “tradito” dalle lasagne

L’uomo finito in manette è un 50enne della zona, un volto noto alle forze dell’ordine che abita a pochi metri di distanza dalla villetta bifamiliare presa di mira per il furto poco fuori il centro di Ancona.

Aveva pianificato tutto, ma non aveva fatto i conti col coraggio della 12enne. E gli uomini dell’arma, arrivati sul posto, lo hanno trovato mentre stava mangiando delle lasagne preparate per il pranzo in famiglia. Una situazione surreale, con i carabinieri che lo hanno potuto arrestare perché tradito dalla fame.