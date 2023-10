La Russa chiede se “c’è ancora l’albanese” in Senato, la gaffe con la parlamentare Jorida Tabaku

Il microfono aperto ha tradito il presidente del Senato La Russa in occasione della visita ufficiale della parlamentare albanese Jorida Tabaku. L’episodio è accaduto mentre Ignazio La Russa era intento a ringraziare proprio l’esponente del Parlamento albanese.

La gaffe di La Russa in Senato

Probabilmente non ricordando il nome della parlamentare, La Russa ha chiesto ai commessi lì vicino se Jorida Tabaku fosse ancora presente in aula. Ma non si è reso conto che il microfono era ancora aperto, e così si è sentito distintamente il presidente del Senato dire “C’è ancora l’albanese?”.

L’episodio è accaduto al termine delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, nel momento in cui La Russa voleva ringraziare Tabaku per la sua presenza nell’aula del Senato.

“C’è ancora l’albanese???”

