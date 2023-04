La preside americana licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo è a Firenze: premiata dal sindaco

Hope Carrasquilla venne licenziata dalla Tallahassee Classical School della Florida per aver permesso a un insegnante di tenere una lezione sul Rinascimento. In quella lezione vennero mostrate le nudità del David di Michelangelo che indignarono il genitore di un alunno. Oggi la donna è in Italia e incassa la solidarietà e la stima del sindaco di Firenze.

Hope Carrasquilla a Firenze

Sabato 29 aprile Hope Carrasquilla è arrivata a Firenze e ha incontrato il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio.

La donna ha insegnato Storia dell’Arte per 27 anni e da appena un anno era la preside della Tallahassee Classical School.

“Non c’era niente di sbagliato nella lezione”, ha affermato durante una conferenza stampa. “Non l’ho spiegata io, ero la preside, l’insegnante di arte ha spiegato la lezione ed era una lezione bellissima“.

“È un esempio per tutti gli insegnanti e per tutti gli studenti del mondo, perché l’arte non può mai essere considerata pornografia”, ha detto Nardella.

Dario Nardella premia Hope Carrasquilla

Il sindaco ha poi conferito un riconoscimento all’ex preside: si tratta di una pergamena “per il suo impegno nell’educazione delle giovani generazioni alla bellezza e all’armonia attraverso l’arte”.

Hope Carrasquilla, accompagnata da marito e figli, è stata poi invitata a visitare di persona il David dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Holbergalla.

“Sono veramente impressionata dalla scultura del David – ha commentato l’ex preside – ma la cosa che mi colpisce di più, che non sapevo, è che l’intera Galleria è stata costruita per lui. È bellissimo perché sembra di entrare in una chiesa fatta per contenere la purezza di questa figura di cui cogli anche tutta la sua umanità che è l’aspetto che amo più”.

L’ex preside intende tornare a insegnare

Hope Carrasquilla non ha intenzione di abbandonare l’insegnamento: “Sto già facendo dei colloqui per tornare a insegnare in una scuola di studi classici – ha detto – e appena potrò parlerò agli studenti dell’importanza dell’arte del Rinascimento italiano e di quello fiorentino in particolare”.

“Di sicuro – ha aggiunto – mostrerò di nuovo il David di Michelangelo, perché è un simbolo universale di perfezione e bellezza. Non c’è niente di assolutamente porno”.