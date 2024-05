Il mago David Copperfield accusato di molestie sessuali da 16 donne, 67enne si difende: "Tutto falso"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il famoso mago David Copperfield è accusato di molestie sessuali da 16 donne che lo hanno denunciato per episodi avvenuto tra gli anni Ottanta e il 2014, quando erano minorenni. Il 67enne, finito al centro dell’indagine della polizia americana, si è difeso definendo come “false e scurrili” le accuse fatte dalle donne.

David Copperfield accusato di molestie sessuali

Il mago 67enne, secondo quanto riferito dal The Guardian è finito al centro di un’inchiesta dopo che 16 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Le vittime, tutte minorenni all’epoca dei presunti abusi, avrebbero puntato il dito contro Copperfield per comportamenti “scorretti e inappropriati”.

Alcune delle donne hanno dichiarato di avere avuto solo 15 anni quando si sono verificati gli episodi, anche se è possibile che il mago non fosse a conoscenza della loro età.

C’è chi accusa il 67enne di essere stata drogata e poi di essere stata abusata dall’uomo.

Le accuse al mago

Le accuse contro il 67enne illusionista vanno dalla fine degli anni Ottanta al 2014.

Alcune donne sostengono di aver subito contatti indecenti durante performance dal vivo, altre di aver avuto dei rapporti non consensuali.

Fonte foto: ANSA David Copperfield

Una donna accusa Copperfield di averla costretta a toccarlo impropriamente quando aveva 16 anni.

Copperfield si difende dalle accuse

Gli avvocati di Copperfield hanno dichiarato al The Guardian che “non ha mai tenuto un comportamento inappropriato con nessuno, e tantomeno con minori”.

Il mago si è difeso definendo “false e scurrili” le accuse. I legali hanno quindi evidenziato che i comportamenti di cui viene accusato Copperfield sono “l’esatto opposto di chi è David”.

I precedenti dell’illusionista

Copperfield, al secolo David Seth Kotkinhe, non è nuovo dall’essere accusato di molestie. Dopo una prima causa nel 2007 finita in un non luogo a procedere, nel 2018 il mago è stato denunciato per aver drogato e aggredito una teenager 40 anni prima.

Il nome del mago era inoltre emerso nelle liste dei contatti del finanziere Jeffrey Epstein, che si è suicidato in carcere nel 2019 prima di poter essere processato per violenze sessuali e traffico di esseri umani.

“Il nostro cliente non sapeva nulla dei terribili crimini di Epstein”, hanno sottolineato più volte gli avvocati dell’illusionista americano.