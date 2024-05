Sciopero Trenitalia-Italo precettato da Salvini per la F1 a Imola, il sindaco lo ringrazia: ira dei sindacati

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha precettato lo sciopero dei treni indetto domenica 19 e lunedì 20 maggio da Trenitalia e Italo ricevendo il ringraziamento del sindaco di Imola che nel weekend accoglierà la F1. Una decisione, quella del leader della Lega nonché vicepremier, che ha fatto infuriare i sindacati.

Salvini e lo sciopero precettato

La decisione sullo sciopero precettato è arrivata nella giornata di giovedì 16 maggio, quando il ministro alla guida del Mit ha annunciato la decisione di frenare l’agitazione dei lavoratori che avrebbe fermato i treni.

“Lo sciopero lo sposti. Mi denunceranno anche stavolta? Non mi interessa. Per i diritti di alcuni non puoi bloccare gli altri e un’intera regione che si muove” ha detto Salvini, spiegando che la decisione è stata presa per evitare problemi anche al weekend di F1 a Imola.

Il sindaco di Imola ringrazia Salvini

Ad applaudire alla decisione di Salvini è stato il “rivale” in politica del Pd, Marco Panieri sindaco di Imola.

Il primo cittadino, che aveva evidenziato nella sede del tavolo di ordine pubblico e sicurezza con la Prefettura e poi tramite una lettera urgente l’importanza del differimento, ha ringraziato il leader leghista.

“Ringrazio il ministro Matteo Salvini per essersi attivato in questa direzione. La decisione è stata assunta per evitare notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica in vista dell’importante weekend di F1 che stima un afflusso di oltre 200.000 persone” ha ricordato Panieri.

Furia dei sindacati

Una decisione che ha mandato su tutte le furie le sigle sindacali che si sono scagliate contro Salvini e Panieri.

La Cgil, infatti, nonostante non sia tra le promotrici dello sciopero, ha evidenziato che il ministro si è reso protagonista di un “ulteriore attacco al diritto di sciopero che il governo ha già messo in atto anche in altra occasione”.

La Cgil poi critica anche l’amministrazione comunale, che aveva chiesto al ministero di muoversi in questo senso: “Una posizione che riteniamo politicamente non condivisibile”.

E il ringraziamento di Panieri, secondo il sindacato, desta molte perplessità perché viene ritenuto “importante occuparsi del turismo che interessa questo territorio, ma allo stesso modo rilevante tenere presente i diritti delle lavoratrici lavoratori, diritti faticosamente conquistati e attaccati in modo non velato dal governo di centrodestra”.