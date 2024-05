Elly Schlein punge Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla famiglia tradizionale: "A destra non ce l'ha nessuno"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La destra al governo parla tanto di famiglia tradizionale“, ma “nessuno di loro” ce l’ha. Così Elly Schlein parlando in tv punge la maggioranza di governo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. Nel corso del suo intervento la segretaria del Pd va all’attacco del governo anche su lavoro e sanità.

Elly Schlein punge Meloni e Salvini sulla famiglia tradizionale

Intervistata a Dritto e rovescio su Rete4 nella serata di giovedì 16 maggio, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha parlato di tanti temi: lavoro, sanità, diritti e famiglia.

In tema di sostegno alla famiglia, Schlein ha detto di aver avanzato ormai un anno fa, nel primo confronto in Parlamento con Giorgia Meloni, la proposta di un “congedo paritario pagato al 100% per entrambi i genitori, non trasferibile tra di loro”.

“Questa misura – ha spiegato – sostiene fortemente l’occupazione femminile ma sostiene anche il desiderio dell’altro genitore, del padre, che vuole stare più tempo con i propri figli. Oggi siamo troppo indietro, ci sono solo 10 giorni facoltativi. In questa direzione stanno andando la Spagna e la Francia di Macron”.

“È un aiuto concreto alle famiglie, visto che la destra al governo parla tanto di famiglia“, ha sottolineato Schlein, quindi la frecciata a Meloni e Salvini.

“Non c’è una sola famiglia, quella tradizionale, di cui molto parlano ma che nessuno di loro ha, le famiglie – ha detto – sono tante, sono plurali e vanno tutte rispettate e tutelate nei loro diritti, perché unite dall’amore”.

Lavoro e salario minimo

Elly Schlein ha attaccato il governo Meloni anche sul tema del lavoro: “I salari sono cresciuti nel resto d’Europa e si sono abbassati in Italia: sotto i 9 euro non può essere definito lavoro“.

“Negli ultimi tre anni – ha detto – i prezzi sono saliti del 17%, mentre i salari reali solo del 4.5%: abbiamo fatto proposte concrete sul caro vita, ma il governo non ci ha dato ascolto”.

“Sul salario minimo – ha spiegato – stiamo lavorando per una legge di iniziativa popolare, perché Meloni ha voltato le spalle alle nostre richieste: inoltre non avrei cancellato 330 milioni di fondo per l’affitto, perché non fa bene né ai cittadini né all’economia”.

Il confronto in tv con Giorgia Meloni

Rispondendo alle domande di Paolo Del Debbio, la segretaria del Pd ha detto la sua anche sull’annullamento del duello televisivo tra lei e Giorgia Meloni.

“Sarebbe stata una bella occasione il confronto con Meloni, ma non è andata così: qualcuno ha preferito rinunciare pur di impedire alle due donne dei primi partiti del paese di confrontarsi tra loro”.