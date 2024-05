Papa Francesco all'Arena di Verona per la pace e l'abbraccio con l'israeliano e il palestinese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Più di 10mila persone hanno acclamato Papa Francesco in visita all’Arena di Verona per promuovere giustizia e pace, evento suggellato da un momento particolarmente significativo, l’abbraccio tra il Pontefice e due uomini, un israeliano e un palestinese, divisi dalla guerra ma uniti dal destino comune, segnato dal dolore della perdita dei rispettivi cari. Maoz Inon e Aziz Sarah, ora amici e collaboratori, simboleggiano ora la possibilità di riconciliazione e cooperazione oltre le differenze. L’abbraccio è stato calorosamente accolto dall’Arena con applausi e standing ovation.

Papa Francesco e l’abbraccio della pace all’Arena di Verona

“Credo non ci sia bisogno di dire niente. Loro hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. E questo non solo è coraggio, è testimonianza di volere la pace, ma anche è un progetto di futuro” ha commentato Papa Francesco, sottolineando l’emozionante abbraccio fra Maoz Inon, israeliano, e Aziz Sarah, palestinese.

“La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri, delle armi puntate gli uni contro gli altri” ha aggiunto papa Bergoglio, invitando tutti a non seminare morte, paura e distruzione, ma speranza.

Fonte foto: ANSA

I protagonisti del momento emozionante all’Arena di Verona: Maoz Inon (a sinistra) e Aziz Sarah

“È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di Pace. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta ‘inevitabile’. Come diceva il vescovo Tonino Bello: ‘In piedi costruttori di pace!'” ha concluso.

Il programma della visita pastorale di Papa Francesco a Verona

L’intervento di Papa Francesco all’Arena di Verona è stato uno dei momenti clou della giornata del Pontefice in terra scaligera.

Il Papa ha iniziato la giornata con un incontro alle 8:30 nella Basilica di San Zeno con sacerdoti e consacrati, prendendo tempo per riflettere davanti alle reliquie del santo patrono di Verona, traslate per l’occasione al piano superiore.

Successivamente, alle 9:15, si è riunito con cinquemila bambini e ragazzi insieme ai loro genitori e catechisti sul piazzale esterno alla chiesa, partecipando a una festa.

Il Papa dall’Arena di Verona allo stadio Bentegodi

Alle 10:15 l’inizio dell’incontro “Arena di Pace-Giustizia e Pace si baceranno” all’Arena, in cui Francesco ha risposto a domande riguardanti migrazioni, ecologia, lavoro, diritti e disarmo, emerse da dibattiti precedenti.

Dopo l’incontro, alle 11:45, Papa Francesco si è diretto al carcere di Montorio dove ha incontrato agenti di Polizia Penitenziaria, detenuti e volontari, condividendo quindi un pasto con loro.

Da programma, la giornata culmina allo stadio Bentegodi alle 15, con Papa Francesco a celebrare la Messa per la ricorrenza della Pentecoste, dedicata ai giovani.

Il Papa, che è tornato in Veneto dopo la visita a Venezia del mese scorso, tornerà quindi alle 16:45 al Vaticano in elicottero, con l’arrivo previsto alle 18:15.