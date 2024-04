Papa Francesco in visita a Venezia incontra le detenute del carcere della Giudecca: "Tutelare la dignità"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Papa Francesco è arrivato a Venezia. L’attesa visita pastorale – prevista per oggi, domenica 28 aprile – è iniziata nel piazzale interno del carcere femminile all’isola della Giudecca, dove il pontefice è atterrato in elicottero per l’incontro con le detenute. Prevista anche una visita alla struttura, scelta quest’anno come padiglione della Santa Sede nell’ambito della Biennale d’arte.

Papa Francesco in visita al carcere femminile sull’isola della Giudecca

“Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza, vi generano tanta sofferenza“, ha detto Papa Francesco nel corso del suo incontro con circa 80 detenute. Lo riporta Tgcom24.

“Però – ha aggiunto – può anche diventare un luogo di rinascita, morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è ‘messa in isolamento’, ma promossa attraverso il rispetto reciproco e la cura di talenti e capacità, magari rimaste sopite o imprigionate dalle vicende della vita, ma che possono riemergere per il bene di tutti e che meritano attenzione e fiducia”.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco durante l’udienza con i membri dell’Azione Cattolica in Vaticano

Il discorso alle detenute su dignità e futuro

“Nessuno toglie la dignità della persona, nessuno”, ha proseguito il Santo Padre.

“Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori da farci perdonare e ferite da curare, io anche, e che tutti possiamo diventare guariti che portano guarigione, perdonati che portano perdono, rinati che portano rinascita”.

“Cari amici e amiche, rinnoviamo oggi, io e voi, insieme, la nostra fiducia nel futuro. Care sorelle, oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse quello che uscirà più ricco sarò io”, ha concluso Bergoglio.

La visita del pontefice a Venezia

Dopo la visita al carcere e un incontro con i giovani davanti alla Basilica della Salute, la visita del Papa a Venezia si concluderà con la Messa a San Marco, che verrà celebrata alle 11.

Le operazioni per l’afflusso dei fedeli nella piazza principale della città lagunare sono iniziate intorno alle ore 7.

Sul palco dove è stato allestito l’altare per le celebrazione, si sono disposti i componenti dell’orchestra che accompagnerà i canti.

I fedeli avranno la possibilità di vedere le tappe della visita papale da alcuni maxi schermi.