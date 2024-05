Addio al bollettino sui dati Covid dopo 4 anni, la reazione di Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco

Il bollettino sui dati Covid, nella forma in cui lo conosciamo oggi, va in pensione dopo 4 anni di onorato servizio. La notizia ha suscitato la reazione di famosi virologi, fra cui Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Maria Rita Gismondo. Prima era giornaliero, poi è diventato settimanale. Fra pochi giorni il ministero della Salute smetterà di comunicarlo ai media e si limiterà a pubblicarlo solo sul portale ministeriale dove è già visionabile da tempo.

In principiò fu il bollettino letto dall’allora direttore dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia. Quel bollettino raccontava l’evolversi delle condizioni della coppia cinese ricoverata.

Quando la pandemia divenne una sfida nazionale, arrivò la conferenza stampa pomeridiana della Protezione civile. Poi il bollettino Covid passò in carico al ministero della Salute. L’Adnkronos ha raggiunto Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Maria Rita Gismondo per raccogliere il loro parere.

Fonte foto: ANSA

Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Maria Rita Gismondo.

Intanto le ultime notizie sul Coronavirus riguardano la nuova variante Covid KP.2: sarebbe resistente ai vaccini e presente in 1 caso su 4.

È favorevole al cambio di rotta Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano:

Ci sta, è una normalizzazione. Non dimentichiamo, però, che in Italia c’è ancora gente in terapia intensiva e che una decina di persone a settimana ancora muore. L’importante è che la raccolta dei dati prosegua, anzi è sperabile che venga incrementata.

Non solo Covid: Pregliasco invita rendere più capillare la raccolta dei dati anche per altre malattie:

Attualmente l’epidemia circola fra i bovini da latte negli Usa.

“Deo gratias!”, commenta Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Approva la decisione del ministero della Salute anche Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano:

Finalmente, passo dopo passo, si stanno concretizzando iniziative ragionevoli. Il bollettino Covid non aveva senso, come abbiamo detto più volte, così come non avrebbe avuto senso farlo per le altre infezioni che comunque esistono e coesistono. È giusto che i dati per trasparenza siano messi online, consultabili come tutti gli altri.