La rinoplastica nello studio di Procopio un anno fa: "Io come Margaret Spada, tremori e ambiente non sterile"

Maria Rita Misuraca, giornalista sportiva siciliana di 25 anni, ha raccontato la sua esperienza di rinoplastica nello studio medico di Marco Procopio, lì dove Margaret Spada, 22 anni, ha perso la vita dopo un intervento simile. Ed emergono tanti dubbi: anche la 25enne, operata nel 2023 per correggere un precedente intervento al naso, ricorda tremori e tachicardia post-anestesia, episodi che inizialmente le erano stati descritti come normali. Ora, alla luce della tragedia, si interroga sui rischi corsi.

Rinoplastica nello studio di Marco Procopio, nuova testimonianza

Alla notizia della tragedia di Margaret Spada si è chiesta se la stessa sorte potesse capitare a lei. Nel 2023 Maria Rita Misuraca, giornalista di 25 anni, ha eseguito lo stesso intervento di rinoplastica, nello stesso studio medico dell’Eur, a Roma, affidandosi al dottor Marco Procopio dopo averlo intercettato su TikTok.

“Anche io, un anno fa, ero sullo stesso lettino di Margaret per un ritocco del naso e anche io ho avuto tremori e tachicardia subito dopo l’anestesia” ha raccontato in un video sui social. “Mi rassicurarono, dicendomi che era normale. Forse, quello che è accaduto a quella ragazza, poteva capitare anche a me”.

Il racconto della rinoplastica di Maria Rita Misuraca

La 25enne ha poi chiarito in un’intervista al Corriere della Sera le motivazioni dei suoi dubbi e le preoccupazioni in merito a quell’intervento.

“Procopio aveva buone recensioni, ma prima dell’intervento lo incontrai, mi diede appuntamento nel suo studio e devo dire che mi ispirò fiducia” ha raccontato Misuraca. “Mi istruirono sulle procedure, andai a digiuno infatti mi è sembrano strano, come ho letto, che la ragazza abbia mangiato prima dell’operazione”.

“Per il mio ritocco al naso Procopio mi chiese 3.500, io dissi che il precedente intervento di rinoplastica lo avevo pagato 5mila e dunque non ero disposta a spendere più di 3mila, e lui alla fine accettò.”

I dubbi sullo studio medico di Procopio

Il suo ricordo dell’intervento di rinoplastica presso lo studio del dottor Marco Procopio è comunque ricco di “stranezze” che l’hanno fatta riflettere sulla sicurezza dell’ambiente. In primis per il “via vai” di medici nella stanza in cui fu operata, e poi per la stanza che non le appariva del tutto sterile.

“Mi sono distesa sul lettino con gli stessi abiti con cui ero arrivata dopo aver preso il taxi, e gli stessi medici entravano e uscivano, ho pensato non fosse un ambiente proprio sterile ma sono rimasta” ha raccontato Misuraca. “Marco agiva, un altro dottore gli passava gli arnesi e poi un terzo mi misurava credo la saturazione, avevo un misuratore al dito”.

Tremori e tachicardia dopo l’anestesia

Dopo l’anestesia, ricorda poi i tremori e la tachicardia, episodi che con il senno di poi, alla notizia di Margaret Spada, l’hanno scossa.

“Anche io subito dopo l’anestesia avevo avuto tremori e tachicardia, che però fortunatamente erano durati solo 20 secondi circa. “L’anestesia di solito contiene adrenalina, ma non sono un medico quindi non so” ha ammesso.

“Dopo l’intervento mi sentivo un po’ frastornata, così mi diedero l’antibiotico. Ricordo che mi pagarono loro il taxi, per tornare a casa”. Maria Rita non ricorda se firmò documenti, ma sottolinea che non ricevette una ricevuta per il pagamento.

Il risultato, ad ogni modo, l’ha soddisfatta. “Dal punto di vista estetico è andato tutto bene o quasi: c’è un’imperfezione, come un lembo di pelle aggiuntivo non perfettamente innervato che infatti è di un colore più chiaro rispetto al mio incarnato, ma ho lasciato correre, alla fine la forma è quella che volevo e il naso, da allora, non è più sceso”.