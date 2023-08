La donna presa a sassate a Genova è gravissima: l'aggressore si è accanito sulla vittima, di chi si tratta

Pomeriggio di follia a Genova dove una signora di 61 anni è stata aggredita a sassate mentre camminava per la strada. Preso l’assalitore: si tratta di un giovane senzatetto.

Grave la donna colpita a sassate a Genova

La donna si trovava nei pressi dei giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa.

A un certo punto è stata avvicinata da un senzatetto di 34 anni che l’ha colpita alla testa con un sasso di 20 centimetri. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona dell’aggressione.

La signora è caduta a terra incosciente e l’uomo, brandendo il sasso, ha continuato a infierire sulla sua vittima.

Un passante si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.

Nel frattempo una ragazza affacciata al balcone di casa ha assistito alla scena e ha chiamato il numero unico delle emergenze.

La zona è stata immediatamente raggiunta da forze dell’ordine e sanitari del 118.

La vittima è stata trasportata in codice giallo in pronto soccorso. All’arrivo in ospedale le condizioni della signora sono rapidamente precipitate: la donna è in coma all’ospedale Galliera.

Il personale medico sta valutando un eventuale trasferimento nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Martino, come riporta il TGR Liguria.

Arrestato l’aggressore

I poliziotti hanno individuato l’aggressore mentre si trovava in via Molassana e lo hanno arrestato.

L’uomo è strato trasportato in questura. Il magistrato di turno deciderà se indagarlo per lesioni gravissime o per tentato omicidio.

Donna spinta a Genova perché troppo lenta

Solo una decina di giorni fa a Genova è morta un’anziana di 78 anni, vittima di un’aggressione in strada.

La signora camminava in piazza Galileo Ferraris nel capoluogo ligure quando a un certo punto qualcuno l’ha spinta facendola cadere a terra e facendole sbattere violentemente la testa.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e solo diverse ore dopo l’aggressione si è ricordata gli eventi.

“Qualcuno mi ha spinta perché ero troppo lenta”, ha raccontato.

La donna è poi spirata diverse settimane dopo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.