Morta anziana di 78 anni a Genova, spinta a terra perché "troppo lenta": si cerca l'uomo che l'ha aggredita

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

E’ morta dopo tre mesi dall’aggressione Graziella Trevisan, la donna di 78 anni che aveva raccontato agli inquirenti di essere stata spinta per terra da un uomo perché “troppo lenta”, mentre si trovava in provincia di Genova. La donna era caduta a terra sbattendo la testa. Aperta adesso un’inchiesta per omicidio preterintenzionale, mentre le forze dell’ordine sono alla ricerca del responsabile dell’aggressione.

La testimonianza della donna

Gabriella Trevisan, di 78 anni, era stata trasportata in ospedale a Genova dopo essere caduta a terra e aver sbattuto la testa mentre si trovava a San Fruttoso, frazione in provincia di Genova.

Inizialmente la donna non sarebbe riuscita a ricordare l’origine della ferita per cui era stata ricoverata. Dopo una settimana, però, aveva ricordato di qualcuno che l’avrebbe spinta per terra.

Fonte foto: Tuttocittà.it San Fruttuoso, frazione di Camogli in provincia di Genova, dove la donna è stata spinta per terra

“Mentre camminavo in piazza Galileo Ferraris un uomo con gli occhi azzurri mi ha spinto a terra dopo avermi detto di spostarmi”, aveva raccontato agli inquirenti. La motivazione, le aveva detto, era che “ero lenta e lo intralciavo”.

Trevisan, che stava tornando a casa trasportando dei sacchetti per la spesa, è caduta per terra senza essere in grado di proteggersi con le mani e avrebbe sbattuto violentemente la testa.

Il ricovero e la morte

Soccorsa in stato confusionale e con una ferita al capo dall’addetta alle pulizie del suo condominio, era stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova.

Sabato 5 agosto, dopo tre mesi dall’evento e dal ricovero in ospedale, Trevisan è morta per il trauma riportato.

Qualche giorno dopo il decesso, il medico legale Francesca Fossati ha eseguito l’autopsia sul corpo dell’anziana, nel corso della quale sono stati rilevati segni compatibili con la ferita prodotta dalla caduta.

I funerali si sono svolti nella giornata di venerdì 11 agosto, presso lo Staglieno.

Le indagini della polizia

Dopo la morte della donna, il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale.

Le forze dell’ordine sono adesso alla ricerca dell’uomo di cui aveva parlato Trevisan. La speranza è di riuscire a rintracciare qualcuno che abbia assistito alla scena e che possa fare luce su quanto successo.

Gli agenti del commissariato di San Fruttuoso hanno interrogato principalmente diversi anziani che al mattino trascorrono del tempo seduti sulle panchine della piazza in cui è avvenuta l’aggressione.