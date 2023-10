La classifica delle 10 auto più vendute a settembre 2023: al 1° posto c'è un'icona, staccate tutte le altre

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Segnali positivi di ripresa per il mercato delle automobili in Italia. Il settore fa segnare un aumento del 22,4% nelle vendite nel mese di settembre rispetto allo stesso periodo del 2022, anche se i numeri sono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. La crescita è comunque evidente e sembra procedere in modo costante: fra le novità nel mese di riferimento, gli indicatori sembrano descrivere un cambio nelle preferenze dei consumatori e qualche conferma. Andiamo ad analizzare, quindi, la classifica dei modelli più venduti divisi per categoria, con le dovute riflessioni sui mutamenti in atto nel mercato italiano.

I dati di settembre 2023

Nel nono mese del 2023 sono state immatricolate ben 136.283 vetture, portando il totale delle immatricolazioni dall’inizio dell’anno a oltre 1.176.882, superando di oltre 200.000 unità i dati dello stesso periodo del 2022.

Un dato interessante riguarda le preferenze di motorizzazione. Nel mese di settembre, le auto ibride sono state le più scelte con una quota del 40%. Tra queste, l’11% appartiene alle full hybrid e il restante 28,5% alle mild hybrid.

Fonte foto: 123rf La Citroen C3 resta l’auto più venduta nella categoria benzina

Le vetture elettriche rappresentano solo il 3,6% delle immatricolazioni, mentre le plug-in si attestano al 4%. La benzina rimane l’alimentazione preferita dagli italiani, con il 29,3% di quota di mercato a settembre, mentre il diesel continua a diminuire lentamente con il 15,5% di quota. Le auto a GPL rappresentano l’8% delle vendite, mentre quelle a metano sono in coda con lo 0,1%.

La Fiat Panda è la più venduta

Passando alla classifica delle auto più vendute a settembre, la Fiat Panda si conferma al primo posto con 9.469 unità immatricolate, seguita dalla Dacia Sandero con 4.033 e dalla Fiat 500 con 3.893.

La Lancia Ypsilon e la Toyota Yaris Cross completano la top five. Relativamente alle auto ibride più vendute, la Fiat Panda si conferma ancora al primo posto con 8.542 unità, seguita dalla Fiat 500 e dalla Toyota Yaris Cross.

Per quanto riguarda le auto plug-in, la Cupra Formentor è la più venduta con 527 unità, seguita dalla Ford Kuga e dalla Jeep Compass. Infine, per le auto elettriche, la Tesla Model Y è al primo posto con 803 unità immatricolate, seguita dalla Smart Fortwo e dalla Volkswagen ID.3.

Benzina, diesel, GPL

Nel segmento delle vetture a benzina, la Citroen C3 si posiziona al primo posto con 2.898 immatricolazioni seguita dalla Jeep Avenger e dalla Peugeot 208. Per le auto diesel, la Volkswagen T-Roc si conferma la più venduta con 1.206 unità, seguita dalla Peugeot 2008 e dalla Mercedes GLA.

Le auto a GPL più vendute sono la Dacia Sandero, seguita dalla Dacia Duster e dalla Renault Captur. Infine, per le auto a metano, la Skoda Kamiq si posiziona al primo posto con 35 unità immatricolate, seguita dalla Seat Arona e dall’Audi A3.

La classifica completa

Ecco la top 10 completa delle auto più vendute in assoluto nel mese di settembre 2023:

Fiat Panda (9.469 auto) Dacia Sandero (4.033) Fiat 500 (3.893) Lancia Ypsilon (3.790) Toyota Yaris Cross (3.581) Citroen C3 (3.456) Volkswagen T-Roc (2.984) Jeep Avenger (2.980) Ford Puma (2.969) Peugeot 208 (2.922)