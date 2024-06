Nasce Silvio Berlusconi Editore, il libro di Tony Blair è il primo a essere pubblicato: ma c'è un retroscena

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Come annunciato da Marina Berlusconi, da settembre nascerà la “Silvio Berlusconi Editore”, la “nuova” casa editrice del Gruppo Mondadori che farà l’esordio in libreria con la pubblicazione del libro On Leadership, di Tony Blair.

Nasce la Silvio Berlusconi Editore

Arriva un nuovo marchio editoriale nel Gruppo Mondadori: si tratta della Silvio Berlusconi Editore, la casa editrice che farà il suo debutto sul mercato il prossimo 5 settembre con il libro On Leadership, un saggio di Tony Blair “sull’arte di governare”.

Con un comunicato stampa, Marina Berlusconi ha delineato i principi e gli obiettivi che guideranno le attività di questa nuova casa editrice, ovvero “battersi per il concetto di libertà e dare voce alle sue più varie declinazioni, mantenendosi però distante nel modo più assoluto da qualsiasi forma di militanza politica”.

Nasce la Silvio Berlusconi Editore, che avrà come prima pubblicazione il libro On Leadership, di Tony Blair

“Abbiamo deciso di dare a questa nuova casa editrice il nome di mio padre, Silvio Berlusconi, perché sulla libertà ha fondato i suoi progetti, le sue realizzazioni, la sua vita. Senza mai accettare compromessi” ha poi aggiunto l’imprenditrice.

Il libro di Tony Blair come prima pubblicazione

La nuova casa editrice pubblicherà pochi titoli all’anno, compresi in due collane che tratteranno letteratura e saggistica di autori italiani e stranieri, con le prime pubblicazioni che arriveranno il prossimo 5 settembre in contemporanea mondiale.

Come spiegato da Marina Berlusconi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, le pubblicazioni inizieranno con “On leadership di Tony Blair e con due grandi classici come Voltaire e Furet. Più avanti avremo Ernesto Galli della Loggia e Walter Siti. Porteremo in Italia anche il manifesto antiputiniano di Alexander Baunov”.

Come chiarito dalla figlia del Cavaliere, “tornare a parlare di libertà, oggi, è più importante che mai. La nostra società, quella occidentale, appare sempre più minacciata”.

La “rinascita” della casa editrice

La Silvio Berlusconi Editore non è però una realtà totalmente nuova nel panorama editoriale, dato che una casa editrice con questo nome era già stata fondata dal Cavaliere nel 1990, nata da un’idea di Marcello Dell’Utri.

La casa editrice ha poi ceduto le sue attività alla Arnoldo Mondadori Editore, venendo poi incorporata nel 1995 nella Silvio Berlusconi Holding Editoriale. Durante la sua esistenza, terminata nel 2012, sono stati pubblicati numerosi titoli per la collana Biblioteca dell’Utopia, una serie di classici usciti a cadenza annuale a partire da “L’elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam.

Per il 2025, la “nuova” Silvio Berlusconi Editore ha già in programma diverse uscite, tra le quali la prima traduzione nel mondo de La fine del regime del filologo dell’antichità Alexander Baunov, libro divenuto bestseller come simbolo della resistenza a Putin, e il saggio I giorni contati di Ernesto Galli della Loggia.