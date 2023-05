L'italiano Marco Nastasi morto annegato in Brasile a Rio de Janeiro a 38 anni: lascia la moglie e un figlio

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un bagno in mare fatale. È morto annegato nelle acque brasiliane di Rio de Janeiro l’italiano originario del Trentino-Alto Adige, Marco Nastasi. Aveva 38 anni e si trovava a Rio de Janeiro in vacanza. Il soggiorno, però, si è concluso in tragedia per il trentino che è morto annegato dopo un tuffo a Praia da Barra da Tijuca, una spiaggia della zona ovest di Rio de Janeiro. Marco Nastasi ha perso la vita dopo essere stato travolto dalle forti correnti. Lascia la moglie e un figlio di 10 anni.

Travolto dalla corrente

La drammatica morte si è consumata durante la mattinata del 17 maggio nella spiaggia di Praia da Barra da Tijuca, la zona a ovest di Rio de Janiero.

Marco Nastasi era originario di Mezzolombardo, piccolo comune in provincia di Trento. Da qualche anno però si era trasferito in Colombia per motivi di lavoro.

Fonte foto: istockphoto La vista aerea della spiaggia di Praia da Barra da Tijuca a Rio de Janeiro, dove è annegato il 38enne italiano

Negli scorsi giorni, invece, era in Brasile. Il suo ritorno in Colombia era fissato per il pomeriggio, ma pare che l’uomo abbia deciso di trascorrere qualche ora al mare con i colleghi la mattina.

Una scelta fatale perché quando il 38enne è entrato in acqua sarebbe stato travolto dalle correnti che gli avrebbero impedito di tornare in riva.

L’arresto cardiaco in ambulanza

Sarebbero stati i bagnini a soccorrerlo in primo momento. Dopo, invece, è stato necessario l’intervento dei pompieri in elicottero.

Stando alle notizie diffuse, il 38enne era ancora vivo quando è stato trasportato sulla spiaggia. Le sue condizioni sono peggiorate in ambulanza, mentre veniva condotto presso l’ospedale Lourenço Jorge.

È in quel momento, infatti, che un arresto cardiaco sarebbe stato fatale per l’uomo. A quanto si apprende, nei giorni scorsi la Marina militare brasiliana aveva emesso un’allerta sconsigliando di fare il bagno perché si prevedevano onde alte fino a tre metri.

Il lutto nella comunità di Mezzolombardo

Marco Nastasi lascia la moglie e un figlio di 10 anni. E intanto cresce lo sgomento nella comunità di Mezzolombardo, paese d’origine del 38enne.

Il sindaco Christian Girardi ha ricordato che Nastasi rientrava spesso in Trentino per trovare i genitori e gli affetti più cari.

Il primo cittadino, inoltre, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia dell’uomo comunicando la piena disponibilità a collaborare per le pratiche di rientro della salma.

Sono tragedie di cui, purtroppo, è piena la cronaca.