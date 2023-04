Un uomo è morto in mare dopo avere salvato due ragazzini in difficoltà, la tragedia fra Siracusa e Avola

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Ha visto due ragazzini in difficoltà e si è immediatamente tuffato in mare per salvarli. Il salvataggio è riuscito, ma il 35enne Vito Bugliarello è morto annegato.

Vito Bugliarello è morto in mare

La tragedia è avvenuta nel mare antistante la spiaggia del Gelsomineto, lungo la costa di Avola in provincia di Siracusa.

Vito Bugliarello ha visto due ragazzini cadere dal ponte sul fiume Cassibile. La struttura sovrasta il fiume che sfocia, a poche decine di metri di distanza, nel mare di Avola.

La spiaggia del Gelsomineto è conosciuta anche come spiaggia della Marchesa. Si tratta di una baia di sabbia bianca circondata da una pineta. Si trova nel territorio del comune di Avola, in provincia di Siracusa.

L’uomo si è tuffato per salvare i ragazzi che annaspavano in balia della corrente. Bugliarello è riuscito a raggiungerli e a salvarli, indirizzandoli verso la riva. Ma poi lui stesso è finito in difficoltà.

Il fatto è avvenuto attorno alle 17:00 di sabato 22 aprile. I ragazzi lo hanno visto sparire nelle onde. Dell’uomo si sono perse le tracce ed è così stato dichiarato disperso in mare.

Il corpo ritrovato sugli scogli

Il corpo dell’eroico 35enne è stato ritrovato sugli scogli attorno alle 14:50 di domenica 23. A recuperarne i resti, gli uomini del nucleo sommozzatori fatti arrivare da Reggio Calabria per le ricerche. Nelle operazioni sono stati impegnati anche carabinieri, vigili del fuoco, capitaneria di porto e un elicottero.

Il cordoglio del sindaco di Floridia

Vito Bugliarello era originario di Floridia, in provincia di Siracusa. Il sindaco della cittadina, Marco Carianni, ha affidato a Facebook un commosso messaggio di cordoglio:

“Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori”, ha scritto il sindaco Carianni.

“A Vito, ed ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre! Un abbraccio affettuoso alla famiglia Bugliarello. Siate forti! Noi, nel nostro piccolo, vi staremo vicino”.

“E non con i fiori, ma cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto. Grazie alle autorità che hanno lavorato, tutta la notte, per riconsegnare Vito agli affetti della sua famiglia”, ha concluso il sindaco Marco Carianni.