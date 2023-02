L'Italia è destinata a sparire? L'allarme lanciato dal New York Times: "Poche nascite e Silver Tsunami"

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Sta facendo discutere un articolo di Jason Horowitz pubblicato sul New York Times in cui il giornalista spiega che in Italia sta arrivando quello che gli esperti definiscono come Silver Tsunami. E che potrebbe far “sparire” l’Italia.

L’Italia bloccata tra Silver Tsunami e poche nascite: cosa succede

Non si tratta di un disastro, ma dell’invecchiamento della popolazione, che nella letteratura sociologica viene paragonato appunto a un’onda grigia che sta travolgendo le società e rivoluzionando i sistemi sanitari e previdenziali.

Che l’Italia sia “destinata a sparire“, invece, l’ha detto la premier Giorgia Meloni l’anno scorso, commentando i dati sulla bassa natalità nel nostro Paese.

La presidente del Consiglio ha a più riprese ribadito la necessità di un cambio di rotta per evitare che gli italiani si “estinguano”.

I due fenomeni insieme, effettivamente, ridisegneranno il futuro della Penisola, con conseguenze che non sono ancora del tutto prevedibili, ma non è detto che l’Italia sparirà.

Perché in Italia è in corso un “disastro demografico”: le cause

Se l’Italia non si impegnerà seriamente nell’incoraggiare le giovani famiglie e le donne lavoratrici ad avere figli, “rimarrà per sempre un Paese che invecchia“.

A dichiararlo è Alessandro Rosina, docente universitario di Demografia e Statistica e autore del saggio “Storia demografica dell’Italia”.

La bassa occupazione delle donne, la fuga di cervelli, una bassa percentuale di immigrazione, poche nascite e un incremento esponenziale dell’aspettativa di vita sono gli ingredienti, per l’esperto, di un “disastro demografico“.

L’Italia che invecchia sarà un modello per altri Paesi occidentali

L’Italia potrebbe tuttavia diventare un laboratorio per molti Paesi occidentali in cui si sta verificando un progressivo invecchiamento della popolazione.

Magari per capire in che modo reintegrare le persone anziane nella società, rendendole autosufficienti per contribuire al tessuto economico.

Senza essere quello che sulle pagine del New York Times viene definito come un “salasso finanziario“.

Termine estremo per una realtà come la nostra, in cui i nonni sono custodi di cultura e Storia da proteggere, e non certo dei pesi per il portafogli.

Ma anche con diversi e ben più edulcorati termini il problema rimane quello di sostenere economicamente un sistema con più pensioni che stipendi.

Che si sta rivelando, ogni anno che passa, sempre meno sostenibile, con un futuro incerto per le nuove generazioni e per i pochi nati negli ultimi anni.