Matteo Bassetti contro i No Vax che bevono biossido di cloro per ripulirsi dai vaccini: "Delirio e follia pura

Matteo Bassetti torna a mettere in guardia contro le teorie No Vax: questa volta l’infettivologo avverte sui rischi relativi all’utilizzo del biossido di cloro che, secondo convinzioni del tutto anti-scientifiche, avrebbe l’effetto di purificare il sangue da presunti danni causati dai vaccini contro il Covid-19. “Il ciarlatanesimo dei No Vax ha davvero toccato il fondo”, ha commentato Bassetti su X.

Bassetti contro il biossido di cloro

La trovata dei No Vax più duri e puri, nonché più spericolati, è quella di bere il biossido di cloro. Secondo una serie di teorie complottiste che circolano sui social, la “cura” prevederebbe di bere un litro di acqua al giorno con 10 ml di biossido di cloro, detto anche diossido di Cloro o Cds.

Tale formula, secondo i propalatori di fake news, andrebbe a pulire e ossigenare tutte le cellule dell’organismo. “Ideale per chi si è iniettato il siero genico sperimentale: neutralizza la Proteina Spike”, scrive Bassetti riportando il succo della bufala.

“Siamo ormai al delirio e alla follia pura da parte del mondo No Vax”, commenta il virologo. Bassetti mette in guardia dall’ennesima trovata anti-scientifica spacciata per la panacea di tutti i mali: “C’è gente che ha avuto danni permanenti per averlo bevuto”.

Infine, l’ultima stoccata: “Il ciarlatanesimo dei novax ha davvero toccato il fondo…”

Cos’è il biossido di cloro

Il biossido di cloro (ClO₂) è un composto chimico costituito da un atomo di cloro e due di ossigeno. Ha potenti proprietà ossidanti e disinfettanti ed ha una quantità di impieghi: trattamento dell’acqua (piscine, acque reflue, ecc…), disinfezione delle superfici, sbiancamenti, sterilizzazione, ecc…

Utilizzato con criterio non comporta rischi, mentre se viene ingerito può arrecare gravi danni alla salute.

I pericoli

Non è la prima volta che un camice bianco mette in guardia contro il biossido di cloro. Nel 2019 il Ministero della Salute italiano riprese un allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità che ammoniva contro l’utilizzo improprio della sostanza.

All’epoca venivano venduti diversi prodotti contenenti il biossido di cloro sotto i nomi più disparati: “Soluzione Minerale Miracolosa”, “Supplemento Minerale Miracoloso”, eccetera. Il prodotto, per la verità, è di libera vendita. Ma non può essere spacciato per un farmaco, trattandosi di un disinfettante per superfici. E non è assolutamente adatto al consumo umano.

Tali prodotti, veniva promesso, avrebbero guarito da una serie di patologie e condizioni anche gravi come Hiv, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue, eccetera.

L’indicazione agli acquirenti era quella di ingerire il liquido o di spalmarselo addosso. Il Ministero, con una nota, mise in guardia sui possibili effetti relativi all’utilizzo improprio della sostanza chimica, ovvero:

vomito;

diarrea;

disidratazione;

dolori addominali;

dolori brucianti alla gola;

metaemoglobinemia;

anuria;

anemia emolitica;

linfadenite istiolitica necrotizzante;

decesso.