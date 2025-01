Giorgia Meloni cita Spiderman durante la conferenza stampa, perché ha tirato in ballo l'Uomo Ragno

Durante un conferenza stampa Giorgia Meloni ha fatto sua una citazione dell’Uomo Ragno, nello specifico un segmento estratto dal lungometraggio Spiderman portato sul grande schermo da Sam Raimi nel 2002. Lo ha fatto, la premier, durante una conferenza stampa quando ai microfoni ha detto: “A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità”.

Giorgia Meloni cita Spiderman

Durante la conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione Stampa in Parlamento un’inviata di Politico ha chiesto alla premier un commento sulla classifica che la indica come la leader più influente in Europa.

Giorgia Meloni ha risposto scherzosamente: “Mi preoccupo”, poi ha argomentato: “Non penso che tra i leader europei sia utile costruire competizioni”, tuttavia ha sottolineato quanto sia “interessante il percorso”.

Quindi, la citazione: “Come diceva l’Uomo Ragno, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità“. Allo stesso tempo Giorgia Meloni ha ribadito quanto sia importante “capire se la strategia è giusta” e, in caso contrario, “eventualmente correggerla” insieme ai suoi omologhi europei.

Infine, la premier italiana ha fatto presente le sue “posizioni chiare” che non possono essere messe in discussione. A proposito della statistica proposta da Politico, come leader influente promette di “spenderla in modo positivo e proattivo”.

L’origine della citazione

La frase: “A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità” è sì presente nel film di Sam Raimi, ma compare per la prima nel mondo dell’Uomo Ragno non tanto nei dialoghi quanto in una didascalia di Stan Lee sul primo volume, Amazing Fantasy 15.

Tuttavia, versioni precedenti si trovano anche in documento redatto dal Comitato di Sicurezza Generale durante la Rivoluzione Francese, l’8 maggio 1793: “I rappresentanti della Convenzione devono capire che una grande responsabilità è il risultato inseparabile di un grande potere”. Ancora, Winston Churchill disse: “Il prezzo della grandezza è la responsabilità” quando arringò i soldati dell’Impero britannico durante la seconda guerra mondiale.

Gli impegni, le serie tv, i libri

Nella stessa giornata Giorgia Meloni ha confessato che negli ultimi due anni gli impegni istituzionali l’hanno tenuta lontana dai libri e dalle serie tv, a parte Per Elisa – Il caso Claps.

L’unico libro che occupa le sue giornate, ovviamente, è il Pnrr ma la premier ha promesso che presto tornerà a fare “le cose che fanno gli umani”.