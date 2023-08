L'influencer russa Zhanna Samsonova morta in Malesia per denutrizione: "Mangiava solo frutta, semi e succhi"

Addio all’influencer crudista vegana russa Zhanna D’art, pseudonimo di Zhanna Samsonova. La donna, 39 anni, è morta di denutrizione in Malesia.

Per sette anni Zhanna D’art si è alimentata con due frutti

Zhanna D’art è diventata famosa sul web per promuovere piatti completamente vegetali e non cotti. Il suo decesso è stato registrato il 21 luglio scorso.

L’influencer si è spenta dopo aver seguito per diverso tempo una dieta basata soltanto sui frutti tipici del paese tropicale. La notizia della morte è stata confermata dalla sua famiglia.

Le testimonianze degli amici

“Qualche mese fa, in Sri Lanka, appariva già esausta. Aveva le gambe e i linfonodi gonfi”, ha raccontato un’amica citata dal New York Post. “L’avevano mandata a casa a farsi curare, ma quando l’ho incontrata di nuovo a Phuket [una nota località turistica della Thailandia, ndr] ero inorridita”, ha aggiunto.

“Vivevo nell’appartamento sopra il suo, e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita. L’avevo convinta a farsi curare, ma non ce l’ha fatta”, ha proseguito l’amica.

Un’altra persona che la conosceva ha spiegato che per sette anni l’influencer si sia cibata solo di jackfruit e durian, due grandi frutti tipici del sudest asiatico.

Per quattro anni questi sono stati integrati, spiegava la stessa Samsonova, da “germogli, semi succhi e frullati”.

“Vedo la mia mente e il mio corpo trasformarsi ogni giorno, aveva dichiarato l’influencer. Amo la nuova me, non tornerò mai indietro alle vecchie abitudini”, aveva spiegato sui social la 39enne, convinta che l’aver abbracciato il crudismo vegano fosse la scelta giusta per mantenersi in forma.

Quindi sosteneva che il non mangiare “cibo spazzatura” era la soluzione per “mantenersi giovani”.

La madre: “Forse mia figlia colpita da un’infezione simile al colera”

Al momento, la cause precise del decesso non sono note. La madre ha reso noto che la figlia sembrava essere stata colpita da “un’infezione simile al colera“.

“L’abbiamo vista sciogliersi di fronte ai nostri occhi”, ha raccontato un altro amico, aggiungendo che l’obbiettivo di Samsonova era di “creare ricette per ispirare le persone a aiutare a mangiare sano”.

Di recente ha fatto il giro del mondo la notizia della morte di un’altra influencer, la cinese Cuihua che è deceduta cercando di perdere 100 chili. La donna raccontava la sua dieta accompagnata da super allenamenti sui social