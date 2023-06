Influencer cinese Cuihua muore cercando di perdere 100 chili: raccontava dieta e super allenamenti sui social

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una influencer cinese di 21 anni è morta durante il tentativo di perdere 100 chili seguendo un programma di super allenamento e dieta ferrea. Cuihua, questo il nome della giovane, è morta in un campo per il dimagrimento nel quale si trovava dal 2022.

Morta per perdere 100 chili

La notizia della morte dell’influencer cinese Cuihua rimbalza in rete ormai da alcuni giorni. Secondo quanto si apprende, la 21enne si trovava in un campo di addestramento per la perdita del peso con l’obiettivo di perdere 100 chili.

La giovane, che partiva da un peso di 156 chili, voleva dimagrire a tutti i costi per essere d’esempio per i suoi quasi 10.000 follower su Douyin, social che corrisponde a TikTok. Aveva più volte documentato allenamenti e dieta ferrea sul social, ma nell’ultimo periodo di lei si erano perse le tracce. La 21enne, infatti, è morta a causa di alcune complicazioni non ancora chiare.

Nonostante il percorso di Cuihua fosse di dominio pubblico, con la stessa influencer che postava i propri progressi sui social, sembra però che la Cnr news, la tv statale cinese, abbia tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo.

Il duro programma tra dieta e allenamento

Cuihua aveva documentato i suoi sforzi per perdere peso per le sue decine di migliaia di follower su Douyin, spiegando quale fosse il suo programma d’allenamento giornaliero e quale, invece, la dieta che stava seguendo.

Secondo quanto si apprende la giovane, partita da 156 chili, si trovava nel campo di dimagrimento dal 2022 e da mesi si sottoponeva a intense sessioni di esercizio fisico al quale, però, non corrispondeva una corretta alimentazione tale da aiutarla a recuperare le forze.

La routine quotidiana dell’influencer prevedeva allenamenti cardio e di forza ad alta intensità, abbinati a ridottissime quantità di cibo. L’alimentazione prevista dal campo si componeva principalmente di cereali grezzi, cavoli, uova e frutta.

Bufera sui social

Ancora non sono state chiarite le dinamiche che hanno causato la morte della ragazza che, secondo quanto riferito dai genitori, si sarebbe recata in ospedale dopo essersi sentita male durante una delle svariate sessioni di allenamento. “Non lasciatevi fuorviare da individui malintenzionati” ha scritto la famiglia, ringraziando gli utenti di Douyin per il supporto e sostegno dato a Cuihua.

Ma la notizia del suo decesso ha scatenato l’ira dei follower, che hanno denunciato i metodi poco scientifici seguiti dal centro dimagrante.