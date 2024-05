L'ex sindaco di New York Rudy Giuliani sospeso da una stazione radio: diffondeva fake news sulle elezioni Usa

L’ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, è stato sospeso dalla stazione radio Wabc per aver tentato di diffondere, tramite il suo programma, fake news sulle elezioni presidenziali del 2020 a suo dire “rubate” da Joe Biden e dai democratici.

Rudy Giuliani sospeso dalla radio

Come spiega John Catsimatidis, il milionario titolare della stazione radio, “lo abbiamo avvertito una volta” di non parlare delle elezioni rubate.

“Lo abbiamo avvertito una seconda volta. Non mi ha lasciato altra scelta, l’ho sospeso“. Rudy Giuliani ha dichiarato di essere stato licenziato.

La replica dell’ex sindaco di New York

In una lunga dichiarazione, l’ex sindaco ha affermato: “Apprendo da una soffiata del New York Times che sono stato licenziato da John Catsimatidis e dalla Wabc perché mi sono rifiutato di rispettare la loro direttiva troppo ampia che afferma, parola per parola, che mi è vietato impegnarmi in conversazioni relative alle elezioni presidenziali del 2020“.

Una copia di una lettera di Catsimatidis a Giuliani, datata 9 maggio e ottenuta dal Guardian, dice che all’ex sindaco della Grande Mela è “proibito di impegnarsi in conversazioni relative alle elezioni presidenziali del 2020 nei suoi programmi trasmessi su Wabc, e in ogni altro modo nella sua veste di rappresentante dell’emittente”.

Sostenendo che si tratta di “una chiara violazione della libertà di parola”, Giuliani ha dichiarato che affronterà ulteriormente la situazione sui social media.

Fonte foto: ANSA

L’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani

Dominion Voting Systems, un produttore di macchine elettorali, ha raggiunto un accordo di 787,5 milioni di dollari con Fox News per la diffusione di fake news sui presunti brogli elettorali denunciati dai collaboratori di Trump. Ha inoltre citato in giudizio Giuliani e Sidney Powell, un altro avvocato che ha lavorato al tentativo di Trump di ribaltare le elezioni del 2020.

Ennesimo guaio per l’ex avvocato di Trump

L’ex sindaco di New York e principale sostenitore degli sforzi per capovolgere il risultato del voto del 2020, ha dichiarato bancarotta nel dicembre 2023.

Giuliani ha elencato quasi 153 milioni di dollari di debiti esistenti o potenziali, tra cui quasi 1 milione di dollari di debiti fiscali statali e federali, soldi che deve agli avvocati e altri milioni di dollari che potrebbe dover pagare per le cause avviate contro di lui. Ha stimato di avere beni per un valore compreso tra 1 e 10 milioni di dollari.