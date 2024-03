L'ex giocatore Cafu travolto dai debiti deve lasciare la mega villa: la casa all'asta e la tragedia del figlio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex campione del mondo Cafu, calciatore brasiliano che ha vestito in Italia le maglie di Roma e Milan, è ormai letteralmente sommerso dai debiti e la situazione lo costringe a vendere la sua lussuosa villa, per colmare buchi per circa 1,8 milioni di euro. Nonostante i suoi tentativi di impedire l’asta, il tribunale ha infatti stabilito la vendita, vista la grave crisi finanziaria che ha investito l’ex calciatore. La villa di 2.581 metri quadrati, che comprende varie strutture come piscina, campo da calcio e sala giochi, è la seconda residenza che Cafu è costretto a cedere dopo il fallimento della sua società nel 2019.

Cafu nei guai, troppi debiti: la mega villa va all’asta

Cafu perderà quindi la sua villa a Barueri, San Paolo, con la vendita all’asta già stabilita in data 4 aprile per permettergli di saldare i suoi debiti.

L’ex campione ha tentato senza successo di fermare la vendita, dichiarando che è la sua dimora di famiglia e non può essere espropriata. Per evitare di cederla, l’ex terzino ha anche affermato che altri suoi beni potrebbero coprire il debito. La decisione del Tribunale, ad ogni modo, non è stata ribaltata.

Quanto vale la villa di Cafu

La villa di Cafu ha una superficie di 2.581 metri quadri su quattro piani, e comprende sei suite, piscina, campo da calcio a sette, sala giochi, cinema, trofei, saune e ascensore.

La residenza sarà messa all’asta per 40 milioni di reais (7,4 milioni di euro), con un prezzo base di 3,7 milioni di euro se non venduta.

Già nel dicembre scorso, Cafu ha dovuto cedere la villa di famiglia ad Alphaville, uno dei quartieri più prestigiosi di San Paolo, venduta per 4,6 milioni di euro, metà del suo valore reale.

Quanti debiti ha contratto Cafu e perché

I debiti contratti da Cafu ammontano a 9,7 milioni di reais (circa 1 milione e 800 mila euro), oltre agli impegni che superano gli 8 milioni di reais (circa 1 milione e mezzo di euro).

Il debito più consistente è con il Banco Industrial, per un totale di 4,2 milioni di reais (circa 777 mila euro). Altre pendenze sono con persone che hanno intentato cause legali contro Cafu e hanno ottenuto pignoramenti.

L’incubo finanziario per l’ex calciatore ha avuto inizio nel 2019, con il fallimento della Capi Penta International Player, società fondata nel 2004 per gestire le carriere di agenti e calciatori, di cui Cafu e la sua ex moglie Regina erano i proprietari. Quell’anno la famiglia ha anche subito la tragica perdita del figlio Danilo, deceduto a soli 30 anni per un infarto mentre giocava in giardino.

Chi è Marcos Evangelista de Moraes, detto Cafu

Cafu, al secolo Marcos Evangelista de Moraes, classe 1970, è considerato uno dei calciatori brasiliani più importanti e tra i migliori terzini destri della storia del calcio.

Campione del mondo per due volte, nel 1994 con l’edizione disputata negli Stati Uniti e nel 2002, da Capitano del Brasile, in Giappone e Corea del Sud, ha il record di essere stato il primo calciatore a giocare in tre finali consecutive del mondiale (compresa quella persa nel 1998 contro la Francia).

In Italia ha giocato e vinto tantissimo, fra campionati e Champions League, con le maglie di Roma e Milan, guadagnandosi il soprannome di “pendolino” per la velocità e la costanza nella corsa sul suo lato del campo preferito, quello destro.