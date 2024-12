Il costume rosso di Pamela Anderson usato in Baywatch finisce al Design Museum di Londra

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’iconico costume rosso di Baywatch finisce in un museo. In particolare, è il modello indossato da Pamela Anderson a essere stato inserito nella mostra dedicata al nuoto “Splash! A Century of Swimming and Style“, in esposizione al Design Museum di Londra. Tra i pezzi esposti anche una ricca selezione di costumi indossati da ori olimpici e pezzi d’archivio, per un totale di 200 oggetti.

Il costume rosso di Baywatch

La serie Baywatch ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo e uno degli elementi più iconici è senza dubbio il costume rosso.

Questo ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo e per questo diventerà oggetto di una mostra al Design Museum di Londra. Tra i diversi indossati, è stato scelto quello di Pamela Anderson nel ruolo di CJ Parker.

Il cast di Baywatch in costume rosso

L’esposizione si intitola “Splash! A Century of Swimming and Style” e vuole esplorare come i costumi da bagno siano cambiati nel corso del tempo. Accanto al celebre costume di Baywatch, il pubblico potrà ammirare anche una vasta selezione di oggetti, che raccontano il legame tra nuoto e stile di vita.

La mostra al Design Museum di Londra

La mostra al Design Museum di Londra permetterà di esplorare come i costumi da bagno siano cambiati, evolvendo da un semplice indumento funzionale a uno strumento di espressione.

“Splash! A Century of Swimming and Style” si concentra su come il nuoto abbia influenzato il nostro modo di vivere, non solo come sport, ma anche come simbolo di libertà e di cambiamento.

L’esposizione presenterà più di 200 oggetti che raccontano l’evoluzione della moda legata all’acqua, tra cui medaglie olimpiche, costumi da bagno storici e perfino il modello architettonico dell’Aquatics Center 2012 di Zaha Hadid.

Pamela Anderson oggi

Mentre il leggendario costume rosso di Baywatch (che piange la morte di Michael Newman) torna a far parlare di sé, Pamela Anderson sta vivendo una trasformazione personale e professionale.

A 57 anni, l’attrice ha deciso di abbandonare il trucco e di mandare un messaggio di autenticità. La sua evoluzione artistica invece si è concretizzata anche con la recente nomination al Golden Globe.