Morto Michael Newman famoso bagnino di Baywatch, attore della storica serie tv aveva 68 anni

È morto Michael Newman, storico bagnino di Baywatch, la popolare serie tv degli anni Novanta. L’attore aveva 68 anni e da tempo era affetto dal morbo di Parkinson. La sua morte è avvenuta domenica 20 ottobre per complicazioni cardiache.

Addio a Michael Newman

Era uno dei volti più noti di Baywatch, Micheal Newman e, contrariamente agli altri attori della serie, era davvero un bagnino.

Dal 2006 combatteva con il Parkinson. A rivelare la triste notizia è stato Matt Felker, regista della docuserie “After Baywatch: Moment in the Sun”, alla rivista People.

Il bagnino di Baywatch e la lotta al Parkinson

Felker ha parlato del suo ultimo incontro con l’amico. “Era cosciente, mi ha guardato e in tipico stile Mike ha detto: ‘Sei giusto in tempo’”. Si è spento di lì a poco “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”, come ha aggiunto il regista.

Negli ultimi suoi anni di vita, Newman ha contribuito alla raccolta fondi per curare il morbo di Parkinson, insieme all’associazione di Michael J. Fox.

In un’intervista a People dello scorso agosto aveva espresso il desiderio di “accendere i riflettori sull’importanza di trovare una cura al Parkinson”. L’attore aveva raccontato di quanto e come il suo corpo fosse cambiato: “La vita è breve. Quelle cose che pensavo che avrei fatto con i figli o i nipoti, le foto che pensavo che avremmo scattato insieme, i progetti…tutto si è fermato. Sto assaporando i giorni che mi restano su questa terra con la mia famiglia e i miei amici. Sto prendendo la vita seriamente. La vita non è una prova generale”, aveva detto.

Chi era: vita e carriera

Michael Newman era nato a Los Angeles nel 1956 e, pur non avendo mai avuto aspirazioni da attore, era diventato famoso per il ruolo di Mike “Newmie” Newman che aveva vestito per ben 150 episodi della serie ”Baywatch”.

Dell’iconico cast era l’unico ad essere un bagnino anche nella vita reale: di fatti, interpretava sé stesso. Ci era entrato nel 1996 dopo che, già dal 1989, lavorava alla serie come consulente tecnico. Quello del bagnino è stato il suo lavoro fin dalla giovane età: già a 10 anni infatti era entrato a far parte degli Junior Lifeguards. Contestualmente alla sua carriera da attore, è stato anche un vigile del fuoco.

Anche a distanza di anni, è ancora uno dei volti più noti e che tornano di più alla mente se si pensa alla fortunata serie dei guardaspiaggie. D’altronde solo David Hasselhoff è apparso in più episodi rispetto a lui.