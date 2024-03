Pablo Daniel Osvaldo in lacrime su Instagram: l'ex calciatore di Roma e Nazionale lotta contro la depressione

Piegato dalla depressione e dalle dipendenze, senza più soldi. Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore della Nazionale e – tra le altre – della Roma, ha confessato di seguire un trattamento psichiatrico per problemi legati alla salute mentale. Il suo appello su Instagram, in un video che è una vera e propria richiesta di aiuto.

L’annuncio della depressione su Instagram

Di Osvaldo si erano perse le tracce da anni.

L’ex calciatore è tornato però protagonista dopo aver svelato di soffrire di depressione in un video su Instagram.

Nel video ha parlato di dipendenze e salute mentale:

“Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco. Racconto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco, ma voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela (la ormai ex, Ballester, ndr). Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze: alcol, droga. La verità è che sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Sto prendendo medicinali, ho una malattia molto specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze e cado nell’autodistruzione. Queste dipendenze brutte hanno solo accentuato la mia depressione. Spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più”.

Pablo Daniel Osvaldo e la depressione

Pablo Daniel Osvaldo è nato a Lanùs in Argentina il 12 gennaio 1986.

Fonte foto: ANSA Pablo Daniel Osvaldo in uno scatto del 2012

Una carriera più che discreta da calciatore e quattro figli avuti da tre donne diverse.

Nel 2006, dal matrimonio con l’argentina Ana Oertlinger, ha avuto un figlio, Gianluca.

Altre due figlie, Victoria (2019) e Maria Helena (2012), sono nate dalla relazione con la fiorentina Elena Braccini.

Successivamente è stato legato all’attrice Jimena Barón, dalla quale nel marzo 2014 ha avuto il suo quarto figlio, Morrison, il primo della coppia.

La carriera da calciatore di Osvaldo

La sua carriera era iniziata nell’Huracan, dove a 20 anni è stato prelevato dall’Atalanta.

Tante le maglie indossate in Serie A: Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma (la squadra in cui ha giocato più partite e segnato più gol: 57 presenze e 28 reti),Juventus e Inter.

In mezzo, le esperienze con Espanyol e Southampton, poi il ritorno in Argentina col Boca Juniors, quindi il Porto: lo stop durato quattro anni, quindi gli ultimi mesi al Banfield, sempre in Argentina, prima del ritiro.

Per via delle sue origini italiane ha potuto scegliere di giocare per la Nazionale azzurra: 4 gol in 14 presenze.

La carriera da musicista e showman

Nel 2016 si era preso una pausa dal calcio per fare il cantante in una rockband, quella dei Barrio Viejo. Alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato:

“Il calcio non era più il mio mondo. Solo un business senza passione che iniziavo a odiare”.

Poi la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2019, prima del ritorno al calcio giocato nel gennaio 2020 al Banfield, per gli ultimi mesi prima del ritiro definitivo, a 34 anni.