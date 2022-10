L'Aquila, prete ferito da colpi d'arma da fuoco: il parroco aveva una pistola per minacce ricevute in passato

È ricoverato in prognosi riservata l’ex parroco di Navelli, comune in provincia de L’Aquila, Don Massimiliano De Simone, dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre passeggiava nel bosco. Il prete è in gravi condizioni all’ospedale di Teramo, ma sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo e non sarebbe in pericolo di vita. Rimane il mistero sulle circostanze dello sparo, sulle quali stanno indagando i carabinieri, non è escluso che il proiettile possa essere stato esploso dall’arma detenute regolarmente dallo stesso sacerdote.

Il ferimento

L’episodio è avvenuto dopo le 8 di sabato mattina quando Don Massimiliano ha telefonato a un’amica chiedendo aiuto. Il sacerdote è stato visto al bar intorno alle 6.30 per una consumazione e al titolare avrebbe detto di essere tornato da poco in paese.

Dopo la colazione si sarebbe diretto per una passeggiata nel boschetto Santucci, dove è stato soccorso dal personale del 118 per una ferita al torace e portato al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila.

Successivamente è stato trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo in prognosi riservata in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

La pistola del prete

Il prete detiene regolarmente una pistola di cui si è dotato dopo aver ricevuto in passato delle minacce. Non è escluso che il colpo sia partito dalla sua stessa arma.

Don Massimiliano è stato, infatti, anche cappellano del supercarcere dell’Aquila dove sono detenuti decine di boss di Cosa nostra e per mesi è stato confessore in carcere del boss mafioso e collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza: nel 2016, De Simone ebbe un ruolo importante nella sua conversione.

Chi è Don Massimiliano De Simone

Ex parroco Civitatomassa di Scoppito, poi di Castelnuovo di San Pio delle Camere, quindi di Civitaretenga e infine di Navelli, il prete è noto ha svolto molte attività tra cui responsabile della Caritas diocesana.

Alcuni mesi fa l’arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Petrocchi aveva messo il parroco in prepensionamento per motivi di salute.