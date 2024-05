Jannik Sinner salta gli Internazionali di Roma a causa di un infortunio: “Lavoro per il Roland Garros”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con un post condiviso sui propri canali social, il tennista Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Internazionali di tennis di Roma a causa di un infortunio. L’azzurro ha però rassicurato i suoi fan: “Lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.

Niente Internazionali di Roma per Sinner

È in programma dal 6 al 19maggio 2024 l’81esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il torneo di Tennis ATP Master 1000 e WTA 1000 che si svolgerà al Parco del Foro Italico di Roma.

Uno dei giocatori più attesi dal pubblico italiano (e non solo) è Jannik Sinner, l’azzurro attualmente secondo nel ranking mondiale che a gennaio ha vinto gli Australian Open, primo tennista nostrano della storia a riuscire nell’impresa.

Il post con il quale Jannik Sinner ha annunciato il forfait agli Internazionali di tennis di Roma a causa di un infortunio

Nell’ultimo tornei al quale ha partecipato però, gli Open di Madrid, Sinner è stato costretto ad abbandonare prima di disputare i quarti di finale, a causa di un problema all’anca destra. Un problema non ancora superato, tanto che il tennista ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali di Roma.

Il post di Jannik Sinner

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma”. Inizia così il post condiviso da Jannik Sinner sui propri profili social, con il quale ha annunciato il suo forfait.

“Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato – continua poi il tennista altoatesino – essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano”.

Janni Sinner ha però voluto comunque confortare i suoi fan, annunciando che comunque “verrò a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico”.

L’infortunio e il recupero

Ma nonostante le rassicurazioni, molti appassionati sono preoccupati per le condizioni fisiche del tennista azzurro, che ha davanti a sé un anno molto impegnativo, che potrebbe essere quello della sua definitiva consacrazione mondiale.

Sinner è ovviamente consapevole di ciò, e proprio per questo ha voluto ringraziare i suoi tifosi “per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo!”.

Jannik ha poi concluso il suo messaggio con una promessa: “Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza”. Il prossimo Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros, avrà luogo a Parigi dal 20 maggio al 9 giugno 2024.