Israele bandisce Al Jazeera e ne sequestra le attrezzature: chiuso il valico di Kerem Shalom con Gaza

Tensione in Israele. Dopo aver bandito Al Jazeera dal Paese, il Governo ne ha sequestrato le attrezzature. A seguito di un attacco di Hamas, l’esercito ha chiuso il valico di Kerem Shalom, uno dei pochi rimasti aperti.

Al Jazeera bandita da Israele

Il 5 maggio il governo di Israele ha approvato una legge per bandire la più grande emittente in lingua araba del mondo, Al Jazeera, dal territorio nazionale. La decisione arriva dopo mesi di attacchi da parte di Tel Aviv nei confronti della testata.

Israele ha accusato più volte in passato di essere parziale nella sua copertura delle notizie, favorendo Hamas. Al Jazeera è tra le maggiori emittenti del mondo arabo, trasmette anche in inglese e rimane tra le poche testate ad essere presente a Gaza.

Lo spegnimento di Al Jazeera in Israele non è una decisione permanente. La legge prevede infatti che ogni 45 giorni il Governo debba rivalutare la posizione dell’emittente e prendere in considerazione il rinnovo della misura.

Sequestrate le attrezzature ad Al Jazeera

La nuova legge passata dal governo israeliano ha imposto lo spegnimento delle frequenze su cui trasmette Al Jazeera e ordinato le confisca delle attrezzature, che è poi stata portata a termine nel corso della giornata del 5 maggio.

La notizia è stata annunciata dallo stesso governo di Tel Aviv, per voce del ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi. L’emittente araba di conseguenza non può più fisicamente trasmettere dal Paese.

Chiuso il valico di Kerem Shalom dopo un attacco di Hamas

Nel frattempo la tensione nella Striscia di Gaza è tornata ad alti livelli. Semre nella giornata di domenica infatti, Hamas avrebbe rivendicato il lancio di alcuni razzi dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano che hanno causato il ferimento di 10 persone.

Per questa ragione l’Idf ha deciso di chiudere il varco di Kerem Shalom al confine con la Strisica di Gaza stessa. Si tratta di uno dei pochi punti in cui gli aiuti umanitari possono entrare nella regione.

Questo attacco allontana ulteriormente la possibilità di un accordo tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco, che sembrava sul punto di essere firmato la scorsa settimana.