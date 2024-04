Il ministro di Israele Katz pubblica foto di missili dell'Iran sul Colosseo nel giorno del "Natale di Roma"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemica social. Il ministro degli esteri di Israele, Israel Katz, ha pubblicato un fotomontaggio di missili iraniani diretti sul Colosseo chiedendo che l’Italia designi le Guardie rivoluzionarie iraniane come gruppo terroristico. Risposta del ministro degli esteri Tajani.

Il post del ministro di Israele

Il ministro degli esteri di Israele, Israel Katz, ha pubblicato sui social un’immagine che rappresenta il Colosseo mentre viene attaccato con alcuni missili balistici. Le immagini hanno immediatamente causato una forte reazione.

“Il mondo deve designare l’IRGC (le Guardie rivoluzionarie islamiche) come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi. Missili iraniani in arrivo in una città vicino a te. Fermiamo l’Iran prima che sia troppo tardi” scrive il ministro nel post.

La foto è stata diffusa mentre in Italia si festeggiava il cosiddetto “Natale di Roma“, il giorno in cui per tradizione sarebbe stata fondata la città, 2777 anni fa.

Dopo il Colosseo anche la Tour Eiffel

Il ministro israeliano non si è però fermato a Roma. Durante la giornata ha pubblicato un’altra foto simile con un messaggio identico. Questa volta però la città presa di mira dai missili era Parigi e nell’immagine spiccava la Tour Eiffel.

Nelle ultime ore Israele ha ricevuto sostegno sotto forma della prima approvazione di un grosso pacchetto di aiuti militari da parte degli Stati Uniti, pari a 26 miliardi di dollari. Dopo il passaggio in Senato, le forniture potranno cominciare ad arrivare.

Sabato è stato però anche un giorno tragico in Medio Oriente. In un bombardamento dell’esercito israeliano nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza, 14 bambini palestinesi sarebbero rimasti uccisi.

Le dichiarazioni di Tajani sui missili dell’Iran

Sul post del ministro degli esteri di Israele è intervenuto l’omologo italiano Antonio Tajani, che ha tenuto a rassicurare sulla situazione, allontanando l’ipotesi di un attacco dell’Iran sulle città occidentali.

“Non credo che ci sia un’ipotesi di attacco all’Occidente da parte dell’Iran che pure commette errori gravi, dare droni alla Russia, dare droni e armi a Hezbollah non va bene. Dobbiamo evitare di creare il panico” ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia.

Tajani ha poi riportato il discorso sui tentativi di far trattare Hamas e Israele per scongiurare il rischio di una allargamento del conflitto dalla Striscia di Gaza ad altre parti del Medio Oriente.