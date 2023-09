Ipotesi violenza sessuale a Milano dove una 18enne ha denunciato di essere stata aggredita in zona Navigli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

A Milano una 18enne ha denunciato di essere stata abusata nella notte da uno sconosciuto in un giardinetto in fondo al Naviglio. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato e denunciato il presunto aggressore. Sono in corso le indagini del caso.

Presunta violenza sessuale ai Navigli a Milano

I fatti, secondo il racconto della ragazza, sarebbero avvenuti poco prima dell’alba di domenica 10 settembre.

Quando la polizia è intervenuta, insieme a un’ambulanza del 118, alle 6:30 del mattino sull’Alzaia Naviglio Grande vicino al ponte delle Milizie ha trovato la 18enne, originaria di El Salvador, che strattonava e veniva strattonata da un coetaneo egiziano. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale.

La ragazza avrebbe fatto abuso di alcolici, come scrive La Repubblica. Quando è stata in grado di rendere una dichiarazione agli agenti ha raccontato di aver trascorso la serata insieme al fratello e di aver bevuto.

Poi, in seguito a una discussione, il fratello si sarebbe allontanato lasciandola da sola per strada.

Ragazza avvicinata con una scusa

In quel momento la 18enne sarebbe stata avvicinata dallo sconosciuto con la scusa di volerla aiutare.

Poi, invece, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale nei giardinetti vicino al Naviglio.

Presunto stupratore indagato a piede libero

Il presunto aggressore ha i documenti in regola e non ha precedenti penali.

Come disposto dal pm di turno è stato denunciato a piede libero.

La ragazza è stata ricoverata presso il centro antiviolenze della clinica Mangiagalli per accertamenti.

Gli agenti stanno vagliando la versione della giovane e stanno cercando riscontri nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza disseminate nella zona.

Se confermata sarebbe l’ennesima storia di violenze sessuali che si è consumata in tempi recenti.

