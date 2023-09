Abusi sessuali su un 13enne in un parco a Trento in pieno giorno: arrestato 42enne, la vittima lo ha filmato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Abusi sessuali in pieno giorno, con la scusa di chiedere informazioni. Questo è quanto ha subito un 13enne in un parco di Melta di Gardolo, rione della città di Trento, da parte di un 42enne già noto alle forze dell’ordine. I fatti risalgono al 31 agosto e si sono consumati sotto la luce della tarda mattinata, alle 11:30, con il parco frequentato da altri residenti.

Alle 11:30 del 31 agosto un uomo di 42 anni avrebbe attirato a sé un 13enne con la scusa di chiedere informazioni.

L’uomo lo avrebbe invitato a sedersi accanto a lui su una panchina e il ragazzino, per non sembrare scortese, avrebbe accettato.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 13enne a Trento ha subito abusi sessuali in un parco in pieno giorno. Le autorità hanno arrestato un 42enne

Come ricostruisce ‘Trento Today’, il 42enne avrebbe iniziato a parlare in un flusso continuo con il 13enne per poi iniziare ad accarezzargli la schiena e spostandosi, infine, sulle parti intime.

La reazione del 13enne

Una volta percepite le attenzioni moleste del 42enne, il 13enne – scrivono ‘Adnkronos’ e ‘Il Dolomiti’ – avrebbe avviato la registrazione di un video ma, nonostante questo, l’uomo non ha interrotto le molestie.

In quel momento sarebbero sopraggiunti altri due individui che avrebbero iniziato a conversare con il 42enne. Si sarebbe trattato di due connazionali del molestatore, di origine marocchina.

A quel punto l’uomo avrebbe chiesto al 13enne di dargli il suo numero di cellulare per poi proporgli di appartarsi in un appartamento.

In quel momento il ragazzino avrebbe percepito il pericolo e sarebbe riuscito ad attirare l’attenzione di due passanti che si stavano allenando, chiedendo loro aiuto.

Nonostante l’allarme lanciato dal 13enne, il 42enne avrebbe continuato a seguirlo.

L’arresto

Dopo aver attirato l’attenzione dei due passanti, il 13enne ha chiamato la sorella la quale, infine, ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno raccolto le informazioni dei testimoni e hanno subito rintracciato il 42enne.

L’uomo è risultato essere un pregiudicato per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, evasione e altri reati legati al traffico di stupefacenti.

Ora l’uomo dovrà rispondere di atti sessuali su minore.

Dopo i fatti di Caivano, continuano gli episodi di abusi sessuali su minorenni. Il 6 settembre è venuta fuori una brutta storia di violenza su due sorelline a Palermo, con episodi che si consumavano da almeno 12 anni.