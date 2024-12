Incidente a Mela Murgia vicino Quartucciu, due cacciatori trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Mela Murgia vicino Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari, dove due ragazzi di 28 e 27 anni sono stati trovati morti in seguito a quello che si ipotizza essere un incidente di caccia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due cacciatori avrebbe sparato e ucciso l’altro per errore, togliendosi successivamente la vita per la disperazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Trovati morti due cacciatori a Mela Murgia vicino Quartucciu

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre, nella zona boschiva nei pressi del comune in Sardegna.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa dopo la battuta di caccia organizzata in giornata.

L'episodio è avvenuto a Mela Murgia vicino Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari, in Sardegna

Stando a una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, uno dei giovani avrebbe colpito accidentalmente con un proiettile la nuca dell’altro, unico titolare del porto d’armi.

Non distanti dai corpi sono stati trovati anche i cani da caccia dei due ragazzi.

La localizzazione dei corpi

I soccorsi sono riusciti a risalire all’area dove sono stati ritrovati i corpi senza vita grazie alla localizzazione dei cellulari.

I dispositivi erano infatti attivi, nonostante nessuno dei due rispondesse alle chiamate.

Il ritrovamento

A coordinare il piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse è stata la prefettura di Cagliari, coinvolgendo i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, i vigili del fuoco di Cagliari e il corpo forestale regionale.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i soccorsi sanitari, che non hanno tuttavia potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i ragazzi.

A seguire, sono stati effettuati i rilievi tecnici da parte del nucleo investigativo del corpo dell’arma.